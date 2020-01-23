«Маски все раскупили! Заматываем лицо шарфом»: минчанка рассказала, что творится на китайском острове Хайнань

На китайском курортном острове Хайнань отдыхает минчанка Марина Горбачева со своей подругой. Узнав, что коронавирус быстро распространяется по Китаю, девушки не на шутку заволновались. Они хотят как можно скорее вернуться домой. Но их рейс лишь в следующий вторник, 27-го января.

- Я узнала, что на нашем острове заражены опасным вирусом четверо человек. К счастью, в нашем городе нет зараженных. Но все равно тревожно, - рассказывает Марина. - Мы обратились в наше белорусское посольство в Китае с просьбой помочь нам улететь домой в ближайшее время. Есть рейс в эту пятницу, 24 января, но все билеты выкуплены. А наш рейс будет лишь 27-го января. Дело в том, что в субботу китайский Новый год, и многие приедут сюда отдыхать. Этот поток туристов меня пугает.

- Какие меры предосторожности соблюдаете?

- Во всех аптеках города раскупили маски! Мы не успели ими запастись. Поэтому мы заматываем лицо шарфом, когда выходим на улицу. А еще не кушаем мяса и рыбу, вся наша еда в упаковках. В большие супермаркеты тоже не ходим - там много китайцев. Посещаем пляж, так как он немноголюдный.

По словам Марины, раньше на острове мало кто носил маски. Но сегодня большая половина местных в масках.

- На острове есть туристы из стран СНГ. Недавно в наш отель заехала пара белорусов. Всем, с кем я общалась, страшно.

Напомним, вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом, началась в Китае. Первый случай зарегистрирован в городе Ухань в конце декабря. С тех пор умерло 17 человек. Заболевшие выявлены в Корее, США, Таиланде и Японии. А в минской больнице находится 20-летняя девушка с подозрением на коронавирус.

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