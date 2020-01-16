В России хотят платить 7,5 тысяч долларов уже за первого ребенка, зато у нас декрет дольше: сравниваем льготы матерям

В 2020 году выборы пройдут и в Беларуси, и в России, следовательно, настало время предвыборных обещаний. Мы выяснили, какие социальные плюшки собираются раздать семьям с детьми в России и есть ли они у нас.

Материнский капитал: у нас на третьего ребенка, в России - на первого

В ходе вчерашнего обращения к Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что нынешнего размера материнского капитала уже не хватает для достойной поддержки семей с детьми.

Поэтому президент предложил платить материнский капитал не только за второго, но и за первого ребенка. Сумма - 466 тысяч российских рублей (около 7,5 тысячи долларов в пересчете). Второе изменение - увеличить сумму материнского капитала на второго ребенка до 10 тысяч долларов. Напомним, в России эта программа действует с 2007 до 2021 года, потом ее продлят до 2026 года.

В Беларуси программа семейного капитала действует с 2015 года, недавно ее продлили еще на 5 лет - до 2025 года. В целом все схоже, но она подразумевает деньги в размере 10 тысяч долларов только на третьего и последующих детей. Предоставлять его на второго или первого ребенка власти Беларуси пока не планируют. Но есть и два плюса в сравнении со страной-соседкой. Первый - у нас декретный отпуск три года, а не полтора. Второй - в Беларуси семьям с детьми выплачивают аж 11 видов пособий. За рождение первого ребенка дают около тысячи долларов единовременного пособия, за второго и далее - полторы.

Пособия малоимущим семьям с детьми

Кроме того, малоимущим российским семьям пообещали ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет. В 2020 году оно составит половину прожиточного минимума (100 долларов), в 2021-м выплаты могут увеличить вдвое - до 200 долларов.

В Беларуси сумму матпомощи малоимущим семьям считают совсем иначе. Размер ежемесячного социального пособия - это разница, которой семье (не важно, есть ли в ней дети) не хватает для того, чтобы на каждого члена семьи приходилось не менее БПМ (115 долларов).

Бесплатное питание школьников

В России увеличится число бесплатных мест в вузах, а учеников 1 - 4-х классов станут кормить горячим питанием бесплатно в школьных столовых. В Беларуси учеников 1 - 4-х классов горячим питанием и так кормят бесплатно, а иногда и старшеклассников - многодетных, инвалидов, пострадавших от аварии на ЧАЭС.