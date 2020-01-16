«Показали свои сильные стороны!»: смотрите, как прекрасны волейболистки «Минчанки» в эротических кружевах

Волейбольная «Минчанка» презентовала миловидный образ своих волейболисток. Красавицы спортсменки снялись в нижнем белье от «Милавицы» для календаря на 2020 год.

Фото: волейбольный клуб «Минск»

- Получилось очень красиво, сдержанно и нежно, без лишней эротики. Мы даже впервые увеличили размер самого календаря, по просьбам болельщиков сделали его значительно больше. Когда «Минчанка» впервые вышла в Суперлигу России и Лигу чемпионов, на нее смотрели с удивлением. Мы показали достойный уровень борьбы, у нашей команды есть характер и душа… В этом сезоне мы захотели продемонстрировать сильные стороны наших игроков, помимо игровых качеств, еще и под другим углом, - отметили в волейбольном клубе «Минск».

Фото: волейбольный клуб «Минск»

Фото: волейбольный клуб «Минск»

«МУЖЧИНАМ СЛОЖНО БУДЕТ ОСТАТЬСЯ РАВНОДУШНЫМ К ВОЛЕЙБОЛУ ПОСЛЕ ТАКОГО КАЛЕНДАРЯ»

Впечатлениями от фотосессии с нами поделилась либеро «Минчанки» Елена Федоринчик.

- Не в первый раз принимала участие в подобной фотосъемке. Не скажу, что кто-то был категорически против или стеснялся. Мы знали, что все будет профессионально организовано. Было интересно стать частью совместного проекта «Минчанки» и известного производителя белья. От процесса получили удовольствие, с нетерпением ждали результата работы. Не все согласились сниматься в нижнем белье, тем интереснее. Каждый имеет на это право. Я была не против, потому что участвовать в таком проекте интересно. Да и все на отдыхе фотографируются в купальниках. Считаю, нет ничего постыдного, чтобы сняться в красивом нижнем белье в красивой студии, когда работают профессиональные фотограф и визажисты, а на выходе получатся качественные снимки. К тому же узнали новую для себя сферу, примерились к роли моделей.

Фото: волейбольный клуб «Минск»

(Елена Федоринчик на фото справа)

- В общем, не стеснялись?

- Обстановка была комфортной, фотограф расположил к себе, чувствовали себя раскрепощенно. Все остались довольными. И, конечно, наши болельщики.

- Чем эта съемка отличалась от предыдущих?

- Белье надо было показать в лучшем виде. Подход был очень профессиональным. Все было как в модельном бизнесе: мы пришли, нам сделали макияж, предоставили белье, студию. Раньше снимались для календаря без участия бренда, сами придумывали и подбирали атрибуты для съемки.

- Сколько длилась съемка?

- Около трех часов на каждую девушку.

- Устали?

- Лично я - нет. Не все же время в волейбол играть, нужно отвлекаться. К тому же узнали что-то новое, с каждой съемкой получаешь опыт, например, выбор позы, чтобы лучше получился кадр.

- Как отреагировали тренеры, муж?

- Тренер немного с ревностью, все-таки мы его девочки (смеется). Но в целом одобрил, ему проект понравился. Мужчинам сложно будет остаться равнодушным к волейболу после такого календаря.

Мужу сразу сказала, что нам предложили такую фотосессию в нижнем белье «Милавицы». Он поддержал, сказал, что интересный проект, надо пробовать себя.

- Какой отклик получили в соцсетях?

- В четверг фотографии опубликовали, конечно, подписчиков в Инстаграме прибавилось. Оставляют комментарии, всем очень понравилось. Нам приятно, что нас оценивают не только как спортсменок, но и как девушек.

Фото: волейбольный клуб «Минск»

Фото: волейбольный клуб «Минск»

КСТАТИ

Календарь выпущен клубом ограниченным тиражом в 1 тысячу экземпляров. Продажа календаря стартует 22 января на первой домашней игре «Минчанки» в 2020 году: в ДС «Уручье» в матче Кубка ЕКВ девушки сыграют с командой из Боснии и Герцеговины «Бимал-Единство Брчко». Также его можно выиграть в розыгрышах во время матчей и в социальных сетях клуба.

Елена Федоринчик. Календарь волейбольной "Минчанки" на 2020 год. Фото: волейбольный клуб «Минск»

Волейболистки "Минчанки" снялись для календаря в нижнем белье.Источник: Волейбольный клуб «Минск»/ВК «Минск»/VC MINSK

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