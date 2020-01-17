«Жена ревновала без повода, и муж мне предложил «давай переспим, чтоб не обидно было»: белорусы делятся историями о ревности

В Беларуси в последнее время произошло несколько необычных историй из-за ревности: например, в Брагине бывший парень невесты сжег авто минчанина, который приехал в сваты.

Мы спросили самых разных белорусов, сталкивались ли они с бурным проявлением ревности?

Ирина КОВАЛЕВА, дефектолог:

- В детстве мы ходили в общую деревенскую баню, где мужское и женское отделения были порознь. И вот однажды в раздевалку забегает тетя Оля, наш почтальон, а следом за ней разъяренный муж. Женщина она была веселая, общительная, любила пофлиртовать. А муж ее, выпив, становился дико ревнивым. В тот раз ревность зашла так далеко, что он добежал до женской парилки, где спряталась супруга. Женщины в бане чуть его не побили.

Мария ФЕДОРОВА, воспитатель:

- В студенческие годы я пару лет жила на квартире у двоюродной сестры. Однажды она придумала, что ее муж изменяет ей со мной, и фактически выставила меня на улицу. Было очень обидно, мы не разговаривали год. Потом она сама извинялась и плакала - мол, не знаю, что на меня нашло, у нас с мужем тогда отношения разладились, я решила, что он на тебя, молодую красотку, переключился. Кстати, ее муж мне сказал, когда я уходила: «Раз уж нас все равно в чем-то подозревают, давай переспим, что ли, чтоб не так обидно было».

Николай ОКОПОВ, директор фирмы:

- Можно многое терпеть до какого-то момента. Ревность к жене заняла у меня восемь лет жизни. Но точно могу сказать, что вся ревность заканчивается, когда выгоняешь из квартиры и выкидываешь чемодан в окно.

Денис ГРАКОВИЧ, менеджер по продажам:

- У моего друга была девушка, которая безумно ревновала его, контролировала каждый шаг, названивала друзьям, даже если он не давал повода для ревности. Из-за этого они расстались. Напоследок бывшая сказала: «Ты еще вспомнишь обо мне». Спустя время он нашел себе другую, женился. И во время свадьбы, когда все веселились, жениху приносят подарок от бывшей - два похоронных венка с надписью «С любовью, любимый!».

Кирилл КУЗИН, бармен:

- На моих глазах одна девушка у стойки вцепилась второй в волосы, дальше пошло в ход шампанское в лицо и такая словесная перебранка, что у меня в баре бокалы звенели. Девочки не поделили парня.

Мария ВОЙТЕХ, врач:

- Мой бывший муж был дико ревнивым. Поэтому он и бывший - я не выдержала и ушла после того, как он вышвырнул в окно дорогущие духи, которые мне на юбилей подарили девчонки-коллеги. Он не поверил: «Первый раз слышу, чтобы бабы бабе духи дарили».

Оксана НИКОЛАЕВА, читательница сайта kp.by

- Мой дед был старше бабушки на 9 лет и всю их очень долгую совместную жизнь страшно ее ревновал, хотя поводов не было вообще никаких. Он разрешил ей работать, только когда у них уже внуки родились. При этом он ее до работы провожал и всегда встречал, был с ней рядом, когда она полы мыла. Он всегда ходил сам по магазинам и покупал не только продукты, но и трусы своей жене. Губы бабушка не накрасила никогда в жизни, потому что такое проявление красоты тоже было под запретом. При этом ревновал он явно не красавицу по современным меркам - бабушка была невысокая и очень полная.