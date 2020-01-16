2020-01-16T14:16:48+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Мой дядя просто поговорил с девочкой!»: в Бресте 71-летнего гражданина Норвегии ждет суд по обвинению в педофилии

По Уголовному кодексу Беларуси ему может грозить до 15 лет лишения свободы
Оксана БРОВАЧ
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Пенсионер из Норвегии приехал в Брест на экскурсию, а попал в СИЗО.Пенсионер из Норвегии приехал в Брест на экскурсию, а попал в СИЗО.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Письмо с историей пенсионера опубликовал на своей странице в Фейсбуке британец Алан Смит. В 2017 году он сам столкнулся с проблемами с законом в Беларуси и был осужден.

Письмо, которым он поделился, касается 71-летнего норвежца Дага Вивестада. Его написала Камилла Гледиц, которая представилась племянницей мужчины.

С ее слов, норвежца задержали в Бресте 29 сентября 2019 года. Его обвиняют по ч.3 ст.167 УК РБ - в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 8 до 15 лет.

- Семья очень переживает за него! Мой дядя был аудитором до того, как два года назад вышел на пенсию. Он всегда глубоко интересовался событиями, которые имели место во время Второй мировой войны, провел последние годы, путешествия по местам с богатой историей. Он был в Беларуси раньше, и в сентябре вернулся, чтобы больше узнать об истории Беларуси. В этот раз он путешествовал с одним из своих близких друзей, - так Камилла Гледиц рассказывает о том, что ей известно о поездке Дага Вивестада в нашу страну.

Со слов женщины, пенсионера задержали после разговора с белорусскими детьми в холле отеля. Эти дети были гостями на свадьбе, которую отмечали в ресторане гостиницы. С иностранцем общалась девочка и ее двое братьев.

– Мой дядя был удивлен, что девочка в возрасте 10 лет так хорошо говорит по-английски, и он просто хотел призвать ее продолжать хорошо трудиться, учиться и практиковаться. Разговор между ними длился около 2 минут. Когда мой дядя попрощался, группа мужчин со свадьбы подошла к нему и его другу и начала их избивать, - так развивались события, согласно сведениями племянницы норвежца.

Этой фотографией норвежца сопроводила письмо его племянница.

Этой фотографией норвежца сопроводила письмо его племянница.

Иностранцев забрала милиция. Товарища Дага Вивестада, судя по всему, отпустили - женщина пишет, что он в Осло обращался в больницу с кровоизлиянием в мозг. А вот ее дядю оставили под стражей.

– Следователь говорит, что он считает, что мой дядя дотрагивался до девочки в интимных местах, но этого не может быть. У нас есть доказательства, что ничего не произошло. Полный двухминутный разговор был записан на камеру видеонаблюжения, и видео не показывает ничего такого. Мой дядя - добрый человек без судимости, который никогда не делал ничего плохого, - говорится в письме племянницы задержанного. – Ему 71 год и его здоровье в относительно критическом состоянии, его семья переживает за него!

Дату, когда будет рассматриваться дело в отношении норвежца, в Брестском областном суде не называют - готовы сообщить только в ответ на письменный запрос.

ОФИЦИАЛЬНО

– Уголовное дело в отношении указанного подданного королевства Норвегия расследовалось Брестским межрайотделом Следственного комитета. В ходе расследования к обвиняемому с санкции прокурора применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело в декабре 2019 года передано прокурору для направления в суд, в связи с чем, его комментирование в настоящее время не входит в компетенцию Следственного комитета, - комментирует официальный представитель СК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

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