Белорусы полюбили Geely Atlas и «Ладу Гранту», зато разлюбили Duster и Rapid: итоги продаж в 2019 году

Белорусская автомобильная ассоциация озвучила результаты продаж новых автомобилей в 2019 году: за год продали почти 64 тысячи новых легковушек - это снова исторический максимум! Причин, по словам экспертов, две. Во-первых, это состоявшийся отложенный спрос, вызванный экономическим кризисом 2014 - 2016 годов. Вторая причина - хорошие кредитные предложения - некоторые автосалоны 60% машин продают в кредит или в лизинг. Интересно, что в этом году эксперты ожидают спад продаж новых машин.

Как и прежде, больше всего белорусы любят бюджетные седаны - их продажи занимают почти половину всего рынка. Ну и как же без паркетников: они занимают еще 46% рынка. 79% машин, проданных у нас, сделали в России, почти 11% - в Беларуси (речь идет, конечно, о Geely). Самые любимые марки белорусов в ушедшем году - Lada, Renault и Volkswagen. Посмотрим, что именно покупали белорусы в 2019-м: ТОП-10 по сравнению с прошлым годом обновился наполовину!

Лидер прежний: уже второй год лидером продаж в Беларуси становится «любимая машина Путина» - Lada Vesta.

Уже второй год лидером продаж в Беларуси становится «любимая машина Путина» - Lada Vesta.

В прошлом году она вытеснила с первого места машину, которая до этого на протяжении пяти лет была самой любимой моделью у белорусов - Volkswagen Polo Sedan. В этом году продали 7575 экземпляров Lada Vesta. Цена в Беларуси - от 22 тысяч рублей. Интересно, что на родине марки, в России, в этом году Vesta уже не самая популярная - ее обогнала более дешевая Lada Granta (у нас такая занимает только 7-е место).

ЧТО ЕЩЕ ЛЮБЯТ БЕЛОРУСЫ?

2. Volkswagen Polo Sedan (5804 проданных машины)

Сборка: Калуга (Россия)

Цена: от 25 890 рублей

Volkswagen Polo Sedan.

Пять последних лет эта модель была самой любимой у белорусов. Считается, что машину разработали специально для рынка стран СНГ. Ее покупают и для себя, и на предприятия, и в такси, и в Убер, и в каршеринг. В этому году ожидается второе поколение этого популярного авто.

3. Geely Atlas (3320 проданных машин)

Сборка: Жодино (Беларусь)

Цена: от 35 200 рублей

Geely Atlas.

Главная надежда белорусского автопрома с прошлогоднего шестого места стремительно ворвалась в ТОП-3 самых популярных моделей. Причиной популярности эксперты называют очень сладкий кредит, который предлагают потенциальным покупателям - первые три года под 1,9% годовых (если сразу оплатить минимум четверть стоимости машины).

Впрочем, до запланированных объемов производства и продажи белорусско-китайскому автомобилю еще очень далеко. Грандиозные планы озвучили на открытии завода: в 2018 году хотели выпустить 25 тысяч машин, в 2019-м - 35 тысяч, в 2020-м - 60 тысяч, а потом и вовсе нарастить производство до цифры в 120 тысяч автомобилей в год! Правда, позже планы скорректировали. В итоге в 2019 году выпустили всего 21 тысячу автомобилей. Несмотря на это, директор завода Геннадий Свидерский уже заявил, что предприятие вышло на рентабельность в 5%. Мол, важно не только количество выпущенных машин, но и их цена.

4. KIA Rio (2906 проданных машин)

Сборка: Санкт-Петербург (Россия)

Цена: от 24 600 рублей

KIA Rio.

В прошлом году эта модель была на 21-й строчке рейтинга самых продаваемых машин в Беларуси. Неплохой скачок за год!

5. Lada XRAY (2839 проданных машин)

Сборка: Тольятти (Россия)

Цена: от 21 990 рублей

Lada XRAY.

Уверенно продолжает завоевывать сердца белорусов и Lada XRAY - в прошлом году она была лишь 11-я в рейтинге.

6. Renault Sandero Stepway (2674 проданных машины)

Сборка: Москва (Россия)

Цена: от 25 600 рублей

Renault Sandero Stepway.

Продажи немного снизились, в результате чего в этом году модель потеряла две позиции. «Сандеро» - компактный хетчбэк, сделанный на базе Renault Logan. Его внедорожная версия с увеличенным клиренсом особенно полюбилась белорусам. По сравнению с прошлым годом минимальная цена модели выросла на 2 тысячи рублей.

7. Lada Granta (2592 проданных машины)

Сборка: Тольятти (Россия)

Цена: от 16 660 рублей

Lada Granta.

Эта модель - новичок в ТОП-10 (в прошлом году она была на 11-й строчке). Зато в России «Гранта» стала самом популярной моделью 2019 года. Прежде всего из-за своей низкой цены.

8. Lada Largus (2563 проданных машины)

Сборка: Тольятти (Россия)

Цена: от 22 520 рублей

Lada Largus.

Модель в очередной раз взяла номинацию «Стабильность года». Этот универсал начал продаваться шесть лет назад и уже успел завоевать доверие белорусов - стабильно держится на 7 - 8-м местах уже много лет. Largus - это точная копия Renault Logan MCV, который выпускают в Румынии. В базовой комплектации - пять мест. Семиместная версия стоит на 4270 рублей дороже - правда, там и комплектация побогаче. В целом в этом году цены на модель тоже подросли.

9. Renault Logan Stepway (2316 проданных машин)

Сборка: Москва (Россия)

Цена: от 24 400 рублей.

Renault Logan Stepway.

Яркий новичок белорусского рейтинга. «Внедорожная» версия «Логана» в этом году даже вытеснила обычный Logan из ТОП-10. Интересно, что производитель позиционирует эту машину как кроссовер, хотя это всем известный «Логан», только с немного приподнятой подвеской.

10. Geely Emgrand X7 (2237 проданных машин)

Сборка: Жодино (Беларусь)

Цена: от 31 000 рублей

Geely Emgrand X7.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Неплохой рывок сделал еще один белорусско-китайский кроссовер. В прошлом году он занимал только 24-ю строчку, а теперь вошел в десятку.

СМОТРИТЕ, КТО УШЕЛ!

«Внедорожная» версия «Логана» вытеснила обычный Logan из ТОП-10 - в этом году он занимает только 13-ю строчку. Из ТОП-10 вышел популярный у белорусов Renault Duster - теперь он только 11-й. Четыре года Skoda Rapid уверенно держалась в середине рейтинга - в этот раз она только 12-я. Яркий Renault Kaptur теперь тоже не в ТОП-10 - только 15-й. Hyundai Creta с прошлогоднего 10-го места в этот раз съехала на 14-е. Также не смогли вернуться в ТОП-10 вылетевшие в прошлом году паркетник Kia Sportage и бюджетный седан Hyundai Accent.