2020-01-16T16:02:17+03:00
Минск
КП Беларусь

С «Кнігарнi пісьменніка» в Минске исчезла вывеска. Что происходит с известным книжным магазином?

Узнали подробности о том, что будет в этом месте после ремонта
Ольга ШУМАНСКАЯ
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В обновленном магазине "Кнігарня пісьменніка" будут проходить презентации книг и встречи с авторамиВ обновленном магазине "Кнігарня пісьменніка" будут проходить презентации книг и встречи с авторамиФото: Сергей ТРЕФИЛОВ
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В ноябре «Кнігарня пісьменніка» закрылась на ремонт. Объявление на сайте «Белкнiгi» гласило, что магазин закрылся на два месяца, по 31 декабря. Однако уже за середину января перевалило, а двери на углу дома по улдице Козлова, 2 по-прежнему на замке. Более того, исчезла вывеска. Значит ли это, что город потерял место, где можно было купить книги с автографами писателей?

Оказалось, беспокоиться не стоит - уже в конце января «Кнігарня» откроется снова.

- Сначала магазин будет работать в тестовом режиме. За это время мы понаблюдаем за реакцией покупателей, проведем опрос, чтобы понять, что стоит доработать. Официальное открытие состоится позже, точную дату пока назвать не могу, - рассказала “Комсомолке” заведующая магазином Светлана Тишкевич.

Фишка магазина после ремонта никуда не исчезнет - здесь по-прежнему можно будет купить книги с автографами писателей. Вместе с обновленным интерьером в “Кнігарне” появятся и новые активности.

- У нас будет опорный пункт издательства “Мастацкая літаратура”. Это значит, что мы будем проводить презентации книг, встречи с писателями, продавать все новинки издательства, устраивать акции и распродажи. Раньше у нас было меньше места, не было возможности проводить презентации, но сейчас за счет смены интерьера места станет немного больше. А еще у нас появилось музыкальное оформление - оно будет сопровождать наши меропиятия, - отметила заведующая.

По ее словам, ассортимент станет больше, и здесь по-прежнему можно будет купить книги и других издательств.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Несколько дней назад культовый столичный книжный магазин «Сон Гоголя», который находится через дорогу от Национального художественного музея, объявил о закрытии. Он просуществовал на этом месте четыре года. Здесь можно было не только купить книгу, но и посетить лекции, встречи, посмотреть кино и даже поговорить с писателями по магическому телефону.

- Когда только открывался «Сон Гоголя», в самый первый вечер, среди ремонта, кисточек и красок мы на стене написали цитату из Питера Хёга: «Двери не существует, продолжайте стучать!» Эта надпись потом была нашим джокером и сердечным указателем. Мы закрываемся, но в каком-то измерении мы все равно уже есть и будем, потому что по-прежнему верим в любовь и поэзию! - написали представители магазина на его странице в Фейсбуке.

Точную дату закрытия пока не сообщают. На данный момент магазин распродает все книги, «чтобы раздать все долги».

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