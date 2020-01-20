Ремонт за $55 тысяч в квартире айтишника: стеклянная стена в спальне, радиаторы как декор и светильник «затмение луны»
Сегодня мы в гостях у программиста Дениса и его девушки Ани. Молодая пара живет в многоэтажке около станции метро «Академия наук». Ремонт в квартире свободной планировки площадью 48 квадратных метров закончили буквально полгода назад. Из квартиры сделали евродвушку: объединили кухню и гостиную, отделили спальню и спроектировали гардеробную.
Полгода назад Денис переехал в новую квартиру.Фото: Павел МАРТИНЧИК
В гостиной - столик-трансформер и подоконник, на котором можно сидеть
В интерьере доминирует черный, белый и серый цвет.
- На мой взгляд, это самое простое и удобное цветовое решение, которое не перегружает зрительно небольшую квартиру. Оно придает ей строгость и спокойствие. А вкрапления красного добавляют яркости дому. К тому же в такой интерьер легко вписать любой другой яркий цвет. В гостиную без труда можно поставить винтажное зеленое кресло - это будет выглядеть стильно, - рассказывает хозяин.
Необычный светильник в гостиной напоминает затмение луны.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Проект квартиры помогал разрабатывать дизайнер. Специалист подсказал, как функционально и в то же время атмосферно обыграть трапециевидные окна в гостиной. В итоге около окна соорудили мебельную конструкцию, похожую на удлиненный подоконник с мягкими подушками для сидения. К тому же здесь есть выдвижные ящики - дополнительные места для хранения. Тут можно присесть, укутаться пледом и любоваться вечерним Минском. В остальном в гостиной все лаконично: диван, мебельный гарнитур, журнальный столик и телевизор. На стене красуется необычный черный светильник - при включении он напоминает затмение луны. Итальянский журнальный столик, кстати, с секретом. Он легко трансформируется в обеденный благодаря регулируемым металлическим ножкам.
Ремонт в квартире обошелся $55 тысяч.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Очень эффектно выглядят черные радиаторы от итальянского производителя - они украшают стены, добавляя нотки индустриального стиля. Такое необычное решение подсмотрела мама Дениса у своей подруги в Москве.
Итальянские радиаторы украшают стены.Фото: Павел МАРТИНЧИК
В кухне - раковина у окна и теплый пол
Но, пожалуй, самое необычное решение - это окно в центре квартиры, в котором мы замечаем спальню. В небольшом пространстве поместился встроенный шкаф насыщенного красного цвета, навесные ящики и двуспальная кровать.
Спальню и гостиную разделяет перегородка с большим окном.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Для того, чтобы в комнате был еще свежий воздух, установили приточно-вытяжную вентиляцию.Фото: Павел МАРТИНЧИК
- Мы не хотели ставить глухую стену, так как в комнату просто не попадал бы дневной свет. А чтобы в комнате был еще и свежий воздух, установили специальную воздушную конструкцию. Называется приточно-вытяжная вентиляция: она забирает воздух с улицы, подогревает его немного и впускает в спальню, - объясняет Денис.
Встроенный шкаф в спальне.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Хозяева не экономили на отделочных материалах. В комнатах лежит паркетная доска, а в прихожей, ванной и кухне сделан теплый пол. Кухня, кстати, сделана в лучших традициях американской классики: раковина установлена напротив окна, встроен холодильник, посудомоечная машина, духовой шкаф и микроволновая печь. А в торце кухонного гарнитура установили стеклянный бар с подсветкой во всю стену.
Так выглядит спальня со стороны гостиной.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Итальянский столик-трансформер.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Необычный светильник в гостиной напоминает затмение луны.Фото: Павел МАРТИНЧИК
В торце кухни встроен бар с подсветкой.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Это просто красиво!Фото: Павел МАРТИНЧИК
Ванная выдержана в черно-белой гамме.Фото: Павел МАРТИНЧИК
В квартире есть гардеробная площадью 6 квадратных метров.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Дизайнерская вешалка из Италии обошлась в $350.Фото: Павел МАРТИНЧИК
ЧТО ПОЧЕМ:
Ремонт обошелся примерно в $55 тысяч долларов, в том числе:
Услуги дизайнера – $1250
Услуги строителей – $10 000
Мебель на заказ (вся, кроме дивана) - $16000
Бытовая техника - $5200
Паркет – $3900
Сантехника – $4300
Диван – $2990
Люстры – $2500
Итальянские радиаторы - $1700
Журнальный столик - $300
Освещение, выключатели - $2500
Приточно-вытяжная вентиляция – $2300
Замена стеклопакетов - $1000
Барные стулья, дизайнерская вешалка в прихожую - $600