Ремонт за $55 тысяч в квартире айтишника: стеклянная стена в спальне, радиаторы как декор и светильник «затмение луны»

Сегодня мы в гостях у программиста Дениса и его девушки Ани. Молодая пара живет в многоэтажке около станции метро «Академия наук». Ремонт в квартире свободной планировки площадью 48 квадратных метров закончили буквально полгода назад. Из квартиры сделали евродвушку: объединили кухню и гостиную, отделили спальню и спроектировали гардеробную.

Полгода назад Денис переехал в новую квартиру.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В гостиной - столик-трансформер и подоконник, на котором можно сидеть

В интерьере доминирует черный, белый и серый цвет.

- На мой взгляд, это самое простое и удобное цветовое решение, которое не перегружает зрительно небольшую квартиру. Оно придает ей строгость и спокойствие. А вкрапления красного добавляют яркости дому. К тому же в такой интерьер легко вписать любой другой яркий цвет. В гостиную без труда можно поставить винтажное зеленое кресло - это будет выглядеть стильно, - рассказывает хозяин.

Необычный светильник в гостиной напоминает затмение луны.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Проект квартиры помогал разрабатывать дизайнер. Специалист подсказал, как функционально и в то же время атмосферно обыграть трапециевидные окна в гостиной. В итоге около окна соорудили мебельную конструкцию, похожую на удлиненный подоконник с мягкими подушками для сидения. К тому же здесь есть выдвижные ящики - дополнительные места для хранения. Тут можно присесть, укутаться пледом и любоваться вечерним Минском. В остальном в гостиной все лаконично: диван, мебельный гарнитур, журнальный столик и телевизор. На стене красуется необычный черный светильник - при включении он напоминает затмение луны. Итальянский журнальный столик, кстати, с секретом. Он легко трансформируется в обеденный благодаря регулируемым металлическим ножкам.

Ремонт в квартире обошелся $55 тысяч.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Очень эффектно выглядят черные радиаторы от итальянского производителя - они украшают стены, добавляя нотки индустриального стиля. Такое необычное решение подсмотрела мама Дениса у своей подруги в Москве.

Итальянские радиаторы украшают стены.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В кухне - раковина у окна и теплый пол

Но, пожалуй, самое необычное решение - это окно в центре квартиры, в котором мы замечаем спальню. В небольшом пространстве поместился встроенный шкаф насыщенного красного цвета, навесные ящики и двуспальная кровать.

Спальню и гостиную разделяет перегородка с большим окном.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Для того, чтобы в комнате был еще свежий воздух, установили приточно-вытяжную вентиляцию.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Мы не хотели ставить глухую стену, так как в комнату просто не попадал бы дневной свет. А чтобы в комнате был еще и свежий воздух, установили специальную воздушную конструкцию. Называется приточно-вытяжная вентиляция: она забирает воздух с улицы, подогревает его немного и впускает в спальню, - объясняет Денис.

Встроенный шкаф в спальне.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Хозяева не экономили на отделочных материалах. В комнатах лежит паркетная доска, а в прихожей, ванной и кухне сделан теплый пол. Кухня, кстати, сделана в лучших традициях американской классики: раковина установлена напротив окна, встроен холодильник, посудомоечная машина, духовой шкаф и микроволновая печь. А в торце кухонного гарнитура установили стеклянный бар с подсветкой во всю стену.

Так выглядит спальня со стороны гостиной.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Итальянский столик-трансформер.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Необычный светильник в гостиной напоминает затмение луны.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В торце кухни встроен бар с подсветкой.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Это просто красиво!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ванная выдержана в черно-белой гамме.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В квартире есть гардеробная площадью 6 квадратных метров.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дизайнерская вешалка из Италии обошлась в $350.Фото: Павел МАРТИНЧИК

ЧТО ПОЧЕМ:

Ремонт обошелся примерно в $55 тысяч долларов, в том числе:

Услуги дизайнера – $1250

Услуги строителей – $10 000

Мебель на заказ (вся, кроме дивана) - $16000

Бытовая техника - $5200

Паркет – $3900

Сантехника – $4300

Диван – $2990

Люстры – $2500

Итальянские радиаторы - $1700

Журнальный столик - $300

Освещение, выключатели - $2500

Приточно-вытяжная вентиляция – $2300

Замена стеклопакетов - $1000

Барные стулья, дизайнерская вешалка в прихожую - $600