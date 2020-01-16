Премьер Латвии: «Мы обсуждаем импорт нефти со всего мира через наши порты в Беларусь»

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш начал свой визит в Минск с визита к своему белорусскому коллеге Сергею Румасу. Во время всех переговоров дня красной нитью проходила мысль о необходимости наращивания торгово-экономического сотрудничества во всех областях.

- Мы заинтересованы в расширении инструментов финансовой и технической помощи Евросоюза и хотели бы шире использовать потенциал "Восточного партнерства" для развития белорусской экономики. И помощь Латвии в продвижении по этому пути мы очень ценим, - отметил Сергей Румас.

Поставка электроэнергии в Латвию со строящейся АЭС и использование портов страны-соседки для получения нефти - главные темы двухстороннего сотрудничества.

- Мы обсуждали вопросы энергетики. Договорились, что наши министерства энергетики проработают вопрос прямой поставки электроэнергии в Латвию, а не через сопредельные страны, - цитирует Румаса БелТА. Напомним, что Литва негативно относится к строительству АЭС в Островце, считая ее небезопасной, и запретила поставки электроэнергии из Беларуси.

Белорусский премьер отметил большой потенциал для сотрудничества в сфере грузоперевозок:

- Беларусь, как страна, которая не имеет выхода к морю, очень заинтересована в потенциале латвийских портов для перевалки самых разнообразных белорусских грузов. И мы также договорились, что в работе межправкомиссии, которую возглавляют наши министры транспорта, этот вопрос будет одним из основных.

Обсуждение транзита продолжилось и на встрече Кришьяниса Кариньша с Александром Лукашенко.

- С одной стороны, можно экспортировать из Беларуси через латвийские порты нефтепродукты. Но можно обсуждать и другую возможность - импорт нефти со всего мира через Латвию в Беларусь. Мы обсуждаем уже такие возможности. Конечно, компаниям нужно исследовать этот вопрос, потому что бизнес должен быть взаимовыгодным, - заявил Кариньш.

Ранее в интервью БелТА посол Латвии Эйнарс Семанис сообщил, что в 2019 году экспорт нефтепродуктов через латвийские порты в Беларусь по железной дороге составил 3,7 млн тонн.

Александр Лукашенко, говоря о расширении сотрудничества, вспомнил о давних связях:

- Как бы там ни было, что бы мы ни говорили или кто-то, все-таки мы были частью некогда большой страны. У нас были не просто дружеские, а близкие отношения. Наши экономические связи были очень сильны. Многое мы утеряли за последние годы.

Президент подчеркнул, что развитие торговли выгодно для обеих стран.

- В отличие от других балтийских государств фон хороший сотрудничества между нашими странами. Я полагаю, что нам надо воспользоваться этим моментом и серьезно расширить наше сотрудничество. Тем более что от его расширения мы видим большую выгоду (если говорить об экономике) как для Латвии, так и для Беларуси.

Кстати, товарооборот между Беларусью и Латвией в 2018 году составил 582,7 млн долларов, что почти на 33% больше по сравнению с уровнем 2017 года.

Кришьянис Кариньш подарил Александру Лукашенко хоккейный свитер латвийской сборной с номером один и фамилией главы белорусского государства. Фото: телеграм «Пул Первого»

Президент обсудил с латышским премьером не только экономику, но и чемпионат мира по хоккею, который Беларусь и Латвия в 2021 году проведут совместно в Минске и Риге. Кришьянис Кариньш подарил Александру Лукашенко хоккейный свитер латвийской сборной с номером один и фамилией главы белорусского государства. А в ответ получил зубра.

- Мы крайне рады возможности проводить в следующем году чемпионат по хоккею вместе с вами, - сказал Кариньш. - И что особенно приятно: белорусская и латвийская команда в разных дивизионах, поэтому, может, в конце чемпионата мы встретимся в Минске.

- Не дай бог! - шутя отреагировал Александр Лукашенко. Белорусский хоккей в последнее время не радует.

Президент предложил гостю провести совместную хоккейную тренировку, но тот отказался: «Только волейбол».

Премьер пригласил Александра Лукашенко посетить Латвию. Предварительная дата визита - 3 апреля.