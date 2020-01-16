2020-01-16T17:54:47+03:00
Политика
КП Беларусь

«Нас будут бить экономически»: как отразятся на Беларуси изменения в конституции России?

Белорусские политологи – о перспективах наших отношений с союзником
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Нововведения в конституции России отразятся на белорусско-российских отношенияхНововведения в конституции России отразятся на белорусско-российских отношенияхФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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15 января президент России Владимир Путин заявил о намерении внести поправки в конституцию. Когда они будут приняты, существенно изменится не только основной закон страны, но и баланс исполнительной, законодательной и судебной власти. А это значит, что нововведения неизбежно отразятся на отношениях России и Беларуси.

«Нас будут бить экономически»

- Через некоторое время отпадет версия о том, что Путин собирается удерживать власть с помощью Беларуси, - полагает политический обозреватель Александр Федута. - Впрочем, эта версия и раньше ничем не подтверждалась, кроме домыслов. А вот экономические интересы - другое дело, их Россия никогда не скрывала. Пожалуй, теперь главная угроза для Беларуси - это переход всей экономики страны под российский контроль. И дело не в том, что именно Россия будет контролировать. Просто когда одно государство владеет контрольным пакетом акций экономики другого - это называется «Банановой республикой».

Эксперт считает, что нововведения в России могут больно ударить по экономике Беларуси:

- Для политической составляющей суверенитета Беларуси рисков станет меньше, а для экономической - значительно больше. Потому что когда угроза со стороны России была политической, можно было апеллировать тем, что нас хотят проглотить. Но сейчас эта тема ушла на второй план. А вот экономическое давление - другое дело. Нам предстоит платить по долгам, рассчитываться за нефть и газ. Если мы не будем этого делать - придется объявлять дефолт.

Владимир Путин заявил крайне амбициозную программу на 500 миллиардов. И пусть нам нужны дотации значительно меньших размеров, но даже они тоже должны откуда-то браться. А России сейчас гораздо важнее вкладывать деньги в собственные регионы, чем в соседнюю братскую Беларусь. Поэтому Москва может отказаться давать деньги, чтобы мы могли погасить старые кредиты. А если и продолжит давать, то на значительно худших условиях, хотя и так хуже некуда. Что касается роста стоимости на газ и нефть - рано или поздно мы все равно выйдем на свободные цены, и чем раньше это произойдет, тем лучше.

«Интеграция станет предлогом, чтобы сократить экономическую помощь Беларуси»

Политолог Валерий Карбалевич считает, что внесение поправок в конституцию России снижает риски для суверенитета Беларуси. Но повышают неустойчивость белорусской экономики, а это значит, что благосостояние населения может пошатнуться.

- Многие полагали, что объединение с Беларусью нужно Владимиру Путину для того, чтобы продолжить руководство страной после 2024 года. В рамках этого сценария весь 2019 год проводились переговоры об углублении интеграции, обсуждались дорожные карты. Но, судя по решению Путина изменить конституцию, Кремль будет решать эту проблему другим путем. Я не думаю, что Россия полностью откажется от интеграции. Просто теперь продвижение Москвой этого проекта станет благовидным предлогом, чтобы сократить или даже прекратить экономические преференции Беларуси. Мол, не хотите объединяться - тогда никаких кредитов, нефть и газ будут поставляться по мировым ценам, а экспорт белорусской продукции на российский рынок будет уже не на льготных условиях.

Еще один удар по интеграции - это формирование нового правительства. Потому что ему понадобится время, чтобы вникнуть в курс интеграционных дел. Уже подписали 30 дорожных карт, и вполне вероятно, что новое правительство начнет ревизию того, что было согласовано. Руководство Беларуси ввязалось в эту игру только для того, чтобы вернуть российскую экономическую помощь. Но поскольку Россия отказалась возвращать Беларуси экономические преференции, в новый год случился острый нефтегазовый конфликт: для Минска продолжать переговоры по углублению интеграции нет смысла.

Эксперт полагает, что цены на нефть и газ будут расти, но резкого подорожания потребительских товаров быть не должно.

- Нефть будет дорожать в соответствии с налоговым маневром, пока к 2024 году она не выйдет на уровень мировых цен. И надеяться на какие-то компенсации со стороны России не стоит. Цены на газ тоже будут повышаться, но не так значительно. В прошлом году действовала система перетаможки, которая реально снижала стоимость газа. Но в 2020 году этот вопрос не согласован, поэтому сырье будет дорожать. Может, не до мирового уровня, но цены будут существенно выше, чем были до сих пор. Резкого ухудшения экономического положения не будет. В ближайшие два года я не ожидаю серьезных проблем на финансовом рынке. Тем более что золотовалютные резервы Беларуси в последние годы увеличились. А вот через пару-тройку лет проблемы будут расти, и как власти будут их решать, говорить пока рано.

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