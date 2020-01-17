Выходные в Минске 18 и 19 января: фестиваль самозаботы и мастер-класс по гаданию

- В пространстве «Корпус» (пр. Машерова, 9/8) 18 января с 13.00 до 20.00 состоится не совсем обычный проект - Фестиваль самозаботы. Здесь будет очень много информации по психологическому выгоранию, арт-терапии, по защите личных границ, психотерапии, представят также и различные практики медитации. Психологи планируют консультировать бесплатно. Организаторы хотят создать атмосферу, способствующую отдыху и вдохновению. Для гостей фестиваля - бесплатно.

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- В костеле Святой Троицы (Святого Роха), что на пр. Независимости, 44 а, продолжается проект «Калядныя вечары на Залатой Горцы». 18 января в 20.00 здесь можно послушать «Рождественскую ораторию» Сен-Санса от ансамбля Te Deum и хора «Голас душы» Красного костела. Ближайшие концерты также 28 января и 1 февраля в это же время. Вход свободный.

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- Рекомендуем сходить на выставку «Шрага Царфин. Ведущий к свету» в Национальном художественном музее. Куратор и дизайнер выставки Надежда Кухаренко проводит авторскую экскурсию 18 января в 16.00. Для большинства белорусов имя мастера из белорусских Смиловичей мало о чем говорит, хотя на Западе он был очень популярен. Выставка интересная, рассказ куратора увлекательный - это точно. Ближайшие экскурсии намечены также на 20 и 26 января в это же время. Денег за них не возьмут, надо будет оплатить только входной билет 4 - 8 руб.

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- Юбилейная, 50-я по счету выставка - пристройство животных из приютов «Дорога домой» состоится 18 января с 13.00 до 18.00 во Дворце детей и молодежи (Старовиленский тракт, 41). Более 60 кошек и собак мечтают начать новый год в любящей семье, забрать их можно бесплатно. Для гостей будут также организованы бесплатные консультации кинологов, ветеринарных врачей и других экспертов. На площадке выставки также состоится благотворительный маркет, а для посетителей, которые хотят поддержать приюты, будет работать пункт сбора помощи.

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- Если будете гулять по Троицкому предместью, не проходите мимо небольшого, но уютного музея «Гасцёўня Уладзіслава Галубка» (на берегу Свислочи, ул. Старовиленская, 14, работает с 10.00 до 17.30). Здесь на выставке «Время сказок» представлены авторские куклы, изделия из войлока, арт-объекты, коллекция портретных кукол «История в лицах» Агнесс Арагонской. 18 января в 12.00 мастер Ирина Рожко расскажет о материалах для изготовления кукол, а 19 января в 16.00 состоится мастер-класс по гаданию на картах - ведь Крещение. Входные билеты в музей - 3-4 руб.

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- 19 января в 16.00 в Белом зале Красного костела, а он расположен в цокольном этаже храма, открывается выставка Клуба фотографов дикой природы Беларуси «Мир дикой природы в объективе». Там можно будет увидеть и работы фотографа «Комсомолки» Павла Мартинчика. Он всегда радует и удивляет нас своими новыми снимками, которые привозит из многочисленных путешествий по потаенным уголкам Беларуси. Вход свободный. Выставка продлится до 1 марта.

«Мир дикой природы в объективе».Фото: Павел МАРТИНЧИК

- В кинотеатре «Центральный» в эти дни проходит Фестиваль китайского кино. 18 января в 17.30 новая приключенческая комедия «Доспехи бога: В поисках сокровищ», 19 января в 14.00 - мультфильм «Хранители дверей» (комедия, фэнтези). Фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами. Бесплатные входные билеты можно получить в фойе кинотеатра за час до начала сеанса. От 6 руб. обойдется билет на хороший новый американский фильм «Дело Ричарда Джуэлла». Сходите обязательно, не пожалеете.