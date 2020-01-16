«Беларусь становится более заметной»: еще один минский мурал вошел в топ граффити мира

Белорусский мурал занял второе место в топ-8 лучших граффити мира по версии мирового сообщества Street Art Cities. Каждый месяц Street Art Cities через опрос в Instagram в нескольких раундах выбирает лучшее произведение уличного искусства.

«Мы - героі будучыні» - часть триптиха «Будучыня», образы которого символизируют современную Беларусь. В ноябре прошлого года другое граффити этого триптиха было признано лучшим стрит-артом месяца.

- Беларусь становится более заметной с неожиданной стороны в мире. Много художников из разных стран пишут, что хотят в Беларуси создать граффити. Об этом граффити написала итальянская газета, засветились на первой полосе. Говорят, она продается по всей Италии. Хорошо, что появляются позитивные тексты о Беларуси. Это работает на улучшение имиджа страны, - сказал Олег Ларичев, инициатор проекта Urban Myths.

Так выглядели все три части триптиха на момент завершения последнего муралаФото: Павел МАРТИНЧИК

Автором отмеченного в декабре стрит-арта стал испанский художник Slim Safont. Стрит-арт с изображением ребенка в коляске символизирует важность нового поколения, которое и представляет будущее страны.

Триптих создали осенью прошлого года активисты Urban Myths совместно с компанией А1 и администрацией Фрунзенского района Минска.