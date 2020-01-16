2020-01-16T17:14:59+03:00
Минск
КП Беларусь

«Беларусь становится более заметной»: еще один минский мурал вошел в топ граффити мира

За декабрь высокую оценку от стрит-арта сообщества получило свежее граффити «Мы - героі будучыні», нарисованное на торце дома неподалеку от метро «Каменная Горка»
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Уже два минских граффити получили признание международного стрит-арт сообществаУже два минских граффити получили признание международного стрит-арт сообщества
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Белорусский мурал занял второе место в топ-8 лучших граффити мира по версии мирового сообщества Street Art Cities. Каждый месяц Street Art Cities через опрос в Instagram в нескольких раундах выбирает лучшее произведение уличного искусства.

«Мы - героі будучыні» - часть триптиха «Будучыня», образы которого символизируют современную Беларусь. В ноябре прошлого года другое граффити этого триптиха было признано лучшим стрит-артом месяца.

- Беларусь становится более заметной с неожиданной стороны в мире. Много художников из разных стран пишут, что хотят в Беларуси создать граффити. Об этом граффити написала итальянская газета, засветились на первой полосе. Говорят, она продается по всей Италии. Хорошо, что появляются позитивные тексты о Беларуси. Это работает на улучшение имиджа страны, - сказал Олег Ларичев, инициатор проекта Urban Myths.

Так выглядели все три части триптиха на момент завершения последнего мурала Фото: Павел МАРТИНЧИК

Так выглядели все три части триптиха на момент завершения последнего муралаФото: Павел МАРТИНЧИК

Автором отмеченного в декабре стрит-арта стал испанский художник Slim Safont. Стрит-арт с изображением ребенка в коляске символизирует важность нового поколения, которое и представляет будущее страны.

Триптих создали осенью прошлого года активисты Urban Myths совместно с компанией А1 и администрацией Фрунзенского района Минска.

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