2020-01-16T17:04:35+03:00
Минск
КП Беларусь

«В 2020-м женщина добивается успеха без «игры в мужчину»: в Минске впервые пройдет Глобальный женский форум

Ирина Хамакада, Светлана Керимова , Дмитрий Карпачев и другие спикеры поделятся секретами успеха
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: организаторыФото: организаторы
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В начале весны в Беларуси впервые пройдет Глобальный женский форум - мероприятие, которое в одном месте соберет ведущих экспертов в сфере бизнеса, красоты, психологии и отношений. В форуме примут участие около 3000 представительниц разных профессий и социальных статусов. Приглашенные спикеры расскажут, как построить карьеру без ущерба для отношений и семьи. И поделятся опытом, как успевать быть лучшей мамой на свете и развиваться в профессии и личной жизни. Форум будет интересен тем, кто только начинает строить карьеру, владелицам бизнеса и мамам в декрете - словом, женщинам любых статусов и возрастов.

- Женщина в 2020-м достигает успеха без игры «в мужчину» и по мужским правилам. Чтобы преуспеть она использует «женские» стратегии: вдохновляет, вовлекает, поддерживает, остается гибкой и чувствует сердцем. Сегодня женщина достигает успеха деликатно, по-женски. Эта идея заложена в основу форума и будет раскрыта в выступлениях экспертов, - анонсируют мероприятие организаторы, создатели крупнейших в Беларуси форумов «Бизнес-Пробуждение».

Хедлайнером мероприятия станет Ирина Хакамада - бизнес-тренер, общественный деятель, политик. Она расскажет, как женщине найти источник энергии, как совмещать семью и карьеру и получать от этого удовольствие, как не потерять собственное достоинство, работая на большую компанию и как быть эффективной, оставаясь при этом свободной и счастливой.

Ирина Хамакада. Фото: организаторы

Ирина Хамакада. Фото: организаторы

Впервые в Минске выступит Светлана Керимова - владелица международной сети центров развития для женщин Women Insight. Светлана вдохновляет миллионы девушек по всему миру. На форуме она расскажет про женскую сексуальную энергию и что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не потерять ее.

Светлана Керимова. Фото: организаторы

Светлана Керимова. Фото: организаторы

Всю правду о мужчинах и о воспитании детей на форуме откроет психолог, писатель, телеведущий Украины Дмитрий Карпачев.

Дмитрий Карпачев. Фото: организаторы

Дмитрий Карпачев. Фото: организаторы

Из числа белорусских спикеров на форуме выступит основатель Высшей женской школы Zere.by, международный тренер Светлана Зере, которая поделится знанием, как женщине найти свое предназначение.

Светлана Зере. Фото: организаторы

Светлана Зере. Фото: организаторы

На Глобальном женском форуме выступят 5 спикеров, но имя последнего организаторы пока не называют.

В завершении мероприятия пройдет дискуссия на тему «Женщины в бизнесе». Три белорусские бизнес-леди - Светлана Сипарова (владелица группы компаний Mark Formelle), Лариса Пекурова (владелица сети клиник женского здоровья EVACLINIC), и Ольга Томина (топовый визажист Беларуси, основатель студии и школы макияжа ANATOMIA), расскажут участницам форума, как они построили и развивают бизнес. Как найти баланс между работой и семьей, как мотивировать себя и обрести уверенность в своих силах. Модератор дискуссии - журналист и телеведущая Анастасия Баренцева.

Фото: организаторы

Фото: организаторы

КОГДА: 7 марта

ГДЕ: Дворец спорта

Подробнее узнать о мероприятии и зарегистрироваться можно на сайте www.womenforum.by. В наличии доступны четыре вида билетов - Comfort, Gold, VIP, Platinum.

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