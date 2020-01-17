В налоговую - за деньгами! Рассказываем, как белорусам в 2020 году вернуть налоговые вычеты

Все мы, законопослушные граждане, платим налоги со своей зарплаты. Но иногда часть уплаченных налогов можно вернуть. Это называется налоговым вычетом. Налоговый вычет - это сумма, которая не облагается подоходным налогом. Налоговым кодексом Беларуси предусмотрены несколько видов вычетов - стандартные, социальные, имущественные и профессиональные. Вместе с налоговым консультантом Ольгой Федоровой разбираемся, кому и когда положены налоговые вычеты.

При покупке недвижимости

Это самый известный и крупный вычет. Его дают тем, кто купил квартиру или дом с 1 января 2006 года и на момент покупки состоял на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Размер вычета - 13% от цены недвижимости. Допустим, вы купили два года назад квартиру за 50 000 долларов, или 100 000 рублей. Сумма вычета составит 13 000 рублей.

Как их можно вернуть? Для начала собрать несложный пакет документов. В него входят справка о составе семьи (ее дают в расчетно-справочном центре по месту жительства); справка из исполкома, подтверждающая, что вы состояли в очереди на улучшение жилищных условий на момент покупки жилья; копия свидетельства о регистрации прав собственности на жилье; копии документов, подтверждающих факт оплаты - банковских платежек или договора купли-продажи.

Дальше вариантов два: обратиться с заявлением на имущественный вычет либо в налоговую, либо в бухгалтерию по месту работы. Наниматель (налоговый агент) должен вернуть вам эти 13 000. Вы можете забрать всю сумму сразу, а можете начать использовать льготу с момента обращения, т. е. не платить несколько лет подоходный налог, пока вам не вернутся все 13 000. На практике мало кто выбирает такой вариант - большинство предпочитает получить всю сумму сразу. Но тут есть нюанс: применить имущественный вычет можно только в отношении доходов за последние пять лет. Это значит, что общая сумма подоходного налога за последние пять лет у вас должна быть не меньше 13 000 рублей. Если вы заплатили налогов меньше, то и вернут вам единовременно меньше, а остаток перейдет на следующие годы, т. е. вы не будете платить подоходный налог до тех пор, пока не выберете все, что вам положено.

Например, ваша зарплата последние пять лет была 1000 рублей в месяц. За пять лет вы заплатили с нее 7800 рублей подоходного налога. Эту сумму вы можете получить единовременно. А оставшиеся 5200 рублей вы получите в течение трех лет, не уплачивая все это время подоходный налог.

Если квартиру в нашем примере покупали муж и жена, то каждый из них может получить имущественный вычет по месту своей работы, но общая сумма вычета будет не больше 13 000 рублей.

Налоговый консультант Ольга Федорова

Стандартные вычеты

На тех, у кого зарплата не превышает 709 рублей в месяц, распространяется вычет в 117 рублей. Эта сумма определена президентским указом «О налогообложении», вступившим в силу с января 2020 года.

Людям, у которых есть дети, дают налоговый вычет на ребенка до 18 лет и (или) на каждого иждивенца. Его размеры скромные - 34 рубля в месяц.

А вот для инвалидов I и II группы независимо от причин инвалидности, инвалидов с детства, детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС и некоторых других категорий граждан стандартный налоговый вычет установлен в размере 165 рублей в месяц.

На практике за этими вычетами никуда идти не надо, они рассчитываются по следующей схеме: начисляется заработная плата, скажем, 1000 рублей. Если у работника есть, к примеру, ребенок-инвалид, то от этой суммы отнимается 165 рублей. Подоходный налог начисляется на оставшиеся 835 рублей (налог в 13% составит 108 рублей 55 копеек).

Образовательный вычет

Он положен тем, кто на платной основе учился сам или учил своих детей. Важно знать, что этот вычет дают, только если человек на платной основе получает первое образование - высшее, среднее специальное или профессионально-техническое - и только в Беларуси. К вычету принимаются суммы, которые плательщик уплатил из собственных средств, а также полученные в банке в качестве кредита. Налоговый вычет предоставляется на всю сумму, уплаченную за обучение, лимитов здесь нет.

Как это работает? К примеру, юноша учится в вузе, родители платят за его учебу раз в полгода по 1500 рублей. Один из родителей берет в вузе подтверждающую факт оплаты справку, предоставляет ее в бухгалтерию по месту работы и не платит подоходный налог на 1500 рублей своего дохода. Таким образом, раз в полгода он будет экономить по 195 рублей.