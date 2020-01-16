Рассказалb подробности «дела о договорных матчах»: экс-игрок сборной Беларуси пожизненно дисквалифицирован

О новом деле по договорным матчах в белорусском футболе говорили давно. В конце декабря Следственный комитет сообщил, что деньги за обеспечение нужно результата получали представители шести футбольных клубов: удалось установить 28 фактов подкупа и мошенничества; в 16 случаях имел место подкуп участников профсоревнований, еще в 12 эпизодах происходило мошенничество, связанное обычно со ставками на определенный (заранее) результат.

Сегодня, 16 января, АБФФ сообщила подробности.

По результатам расследования уголовного дела о манипулировании результатами отдельных матчей сезонов 2017 и 2018 обвинения предъявлены Ланько В.А. и Боровицкому В.А. - за подкуп участников соревнований. Отметим, что Виталий Ланько – известный в прошлом футболист, который становился чемпионом Беларуси, также играл в России, Украине, Казахстане

За прием денежного вознаграждения за оказание влияния на результаты соревнований обвинения предъявлены 16 футболистам.

Контрольно-дисциплинарный и комитет по этическим вопросам принял ряд санкций в отношении футболистов, принявших участие в заседании.

В отношении футболистов, принявших участие в заседании, Комитет контрольно-дисциплинарный и по этическим вопросам принял ряд санкций, поскольку каждый из них подтвердил причастность к противоправным действиям (таблица с решениями КДК АБФФ)

Алексей Сучков и Валерий Белявский пожизненно отлучены от белорусского футбола.

Отметим, что Алексей Сучков в отличие в большинства замешанных в деле футболистов играл за национальную сборную Беларуси (пусть и всего 7 матчей), в составе молодежной сборной выступал на чемпионате Европы 2004 года, играл на клубы Беларуси, России, Украины.

Кроме того, в ходе производства по уголовному делу по нереабилитирующим основаниям (в связи с деятельным раскаянием и на основании закона об амнистии) прекращено уголовное преследование обвиняемых Зыля П.В., Шидловского Е.А, Корсака С.Н., Левицкого С.В., Бомбеля А.Г., Огара Верона Симона, Гнедько С.А.(все - в период выступления за ФК «Лида»), Жукова А.В., Харитонова Д.А., Волкова З.В., Богунова Я.Г. (все - в период выступления за ФК «Нафтан»), Руденка А.В., Медведева Д.Т. (оба - в период выступления за ФК «Неман-Агро»), Танько М.С, Пырха С.А. (оба - в период выступления за ФК «Химик»).

Отметим, что среди них Захар Волков, который из «Нафтана» перешел в БАТЭ.