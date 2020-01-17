«Был опытным лыжником»: в Словакии погиб 27-летний белорус, столкнувшись с другим лыжником

Трагедия, случилась в четверг на лыжном курорте в Демановской Долине в Словакии. Во время спуска на склоне столкнулись двое лыжников: 27-летний минчанин и 37-летний житель Словакии. На место происшествия прибыли спасатели. Пострадали при столкновении оба - мужчины спускались с горы на лыжах на большой скорости.

- Жителя Словакии с травмами головы и грудной клетки госпитализировали, а гость из Беларуси не подавал признаков жизни, - говорится в сообщении Горной спасательной службы страны. - Белоруса принялись реанимировать на месте.

В это время к месту ЧП уже летела бригада медиков из аэропорта Попрада. Прибывшие врачи продолжили оказывать пострадавшему сердечно-легочную реанимацию, но белорус скончался, не приходя в сознание. Местная полиция проводит расследование.

Тур, в который отправился на лыжный курорт минчанин, организовала столичная фирма. Ее директор Александр Герасимчик поехал на курорт «Ясна» в Словакию вместе с клиентами и сейчас остается там, помогая решить вопрос с транспортировкой тела.

- Никакой новой информации пока нет, причина смерти еще не установлена. Мы держим контакт со всеми службами, с родственниками, - рассказал он «КП».

Известно, что от удара парня выбросило с трассы, но Александр не видел, как произошла трагедия - он находился с участниками группы на другом склоне.

По информации фирмы, минчанин был опытным лыжником, не первый раз ездил в горы.