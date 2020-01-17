«Надо пока присмотреться!» Разобрались, удобен ли диагональный переход, который появился в Гомеле

На перекрестке улиц Советской, Коммунаров и Ланге в центре Гомеля создали диагональный пешеходный переход - первый в регионе. Это была инициатива областной Госавтоинспекции, специалисты которой ознакомились с опытом других стран. А этот опыт показывает, что с помощью введения диагонального движения повышается пропускная способность пешеходных переходов.

- Теперь можно перейти на параллельную сторону проезжей части гораздо быстрее, - прокомментировали в УВД Гомельского облисполкома.

Там добавили, что дополнительно на перекрестке установлены четыре диагональных пешеходных светофора. Принято решение, что все светофоры на этом участке дороги будут работать круглосуточно - ради безопасности участников дорожного движения.

В ГАИ обещают и дальше организовывать такие переходы на других перекрестках, где транспортные потоки интенсивно пересекаются. В случае если инициатива окажется успешной, она может прийти в райцентры региона.

Пешеходы и водители новшеством довольныФото: Павел МИЦКЕВИЧ

В первый день функционирования нового перехода «КП» посмотрела, как гомельчане воспринимают новшество. Папа с ребенком признались, что специально прошлись но новой зебре - сын увидел в новостях и захотел испытать новинку. А вот заметили дедушку лет восьмидесяти, который мнется и не переходит дорогу, хотя уже загорелся зеленый:

- Идти по нему не страшно, но как-то непривычно. Надо пока присмотреться, как другие идут - я не спешу, постою еще.

А другие идут по-разному. Кто-то, еще не разобравшись, доходит до середины перекрестка и сворачивает на другую зебру - то есть переходит дорогу не прямо, а зигзагом. Хотя прежние прямые пешеходные переходы сохранились, просто они не так заметны по сравнению с новыми яркими линиями.

Диагональный пешеходный переход впервые появился в ГомелеФото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Конечно, удобно! - говорит женщина-пешеход. - Не раз приходилось опаздывать и сначала ждать, пока загорится зеленый на противоположной стороне, а потом - снова, на перпендикулярной улице. Сейчас можно идти напрямик.

Водители тоже довольны новшеством. Светофоры запрограммированы так, что сначала для машин на Советской горит зеленый, затем красный и для авто, и для пешеходов - в это время выворачивают машины с улицы Ланге. Потом для всех авто загорается красный, а для пешеходов во всех направлениях - зеленый.

- Ничего трудного нет, смотреть надо только на светофор, при повороте направо и налево для пешеходов - красный, поэтому стало безопаснее. Особенно оценим это весной, когда настанет велосезон и нарушители-велосипедисты начнут переезжать зебру, - уверен водитель Владимир.

Переходы, названные «схватка пешеходов» или «Х-пересечение», появились в США и Канаде в середине прошлого века. Постепенно достоинства перехода, который отдает приоритет не машинам, а пешеходам, оценили в Европе и Азии. Например, один из самых известных диагональных пешеходных переходов находится в Токио.

Зарубежный опыт подсказывает, что лучше всего улучшает безопасность движения на перекрестке использование на пересечении диагонального пешеходного перехода, при относительно небольших интенсивностях транспортного и больших интенсивностях пешеходного потока.