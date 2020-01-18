2020-01-18T11:56:33+03:00
Спорт
КП Беларусь

На этапе Кубка мира Анна Сола стреляла по чужим мишеням

Белоруска неосознанно помогла россиянке
Захар ПЛАТОНОВ
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Анна Сола на этой неделе в спринте занята четвертое место. Фото: biathlon.byАнна Сола на этой неделе в спринте занята четвертое место. Фото: biathlon.by
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В Рупольдинге на этапе Кубка мира по биатлону в пятницу прошла женская эстафета. На третьем этапе в составе сборной Беларуси выступала Анна Сола. На втором огневом рубеже получилась необычная ситуация. Стрельбу вели Анна Сола и россиянка Кристина Резцова. Мишень Резцовой удивительным образом закрывалась с двух сторон. - Самое интересное было на стойке. Не знаю, кто стоял впереди, начала стрелять по моей установке. Она сделала два выстрела в мою, и мне пришлось два патрона стрелять в свою закрытую установку. Я знала правила: если установка закрыта, а у меня есть патроны, я должна их выстрелить в свою установку. Я это сделала, ко мне никаких претензий быть не может. Я стреляю слева направо. Делаю первый выстрел и понимаю, что последний тоже закрылся. Сначала думала: может, установка лагает. Когда закрыла вторую мишень, закрылась четвертая. Я закрыла третью и потом просто сделала два выстрела в установку. Я хорошо знаю правила, я всегда все просчитываю: вдруг что-нибудь. Я знала, что нельзя стрелять в воздух. В голове просто в секунду: надо по установке выстрелить. Надо попасть именно в нее, иначе это будет как осечка, как будто нет выстрела, — передает слова Резцовой sports.ru со ссылкой на эфир телеканала «Матч ТВ». В итоге наша команда заняла 12-е место.

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