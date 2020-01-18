2020-01-18T13:54:33+03:00
Общество
КП Беларусь

На "Евровидение 2020" поедет Aura, Виталий Воронко, Алексей Гросс?

Прием заявок окончен. 95 исполнителей сразятся за всего одну путевку на конкурс от Беларуси
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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"Евровидение-2020" пройдет в Роттердаме в мае этого года."Евровидение-2020" пройдет в Роттердаме в мае этого года.
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Прием заявок на национальный отбор «Евровидения-2020» завершен. Путевку на самый главный песенный конкурс Европы (и не только) получит из 95 исполнителей. Среди претендентов как хорошо известные белорусские артисты Алексей Гросс, Виталий Воронко, Napoli, Ален Хит, Виталий Артист (экс-"Без Билета"), Анжелика Пушнова, AURA, Жанет, так и мало кому известные пока имена. В этом году изменили условия подачи заявок - теперь в белорусском нацотборе не смогут участвовать легионеры. Артист должен обладать не только белорусский паспорт или вид на жительство в Беларуси - но и постоянно проживать в нашей стране.

Теперь до 22 января специальная экспертная фокус-группа должна прослушать все песни и сформировать окончательный список конкурсантов, которых допустят к живому прослушиванию в Белтелерадиокомпании. Пройдет оно 27 января, весь этот процесс можно будет наблюдать на сайте tvr.by в режиме online-трансляции. По его результатам жюри оставит для финала не более 12 участников. Впрочем, цифра не окончательная – их может быть и меньше и больше – как решит организатор конкурса.

Обоновленный логотип "Евровидения-2020", в котором появились флаги всех стран-участниц.

Обоновленный логотип "Евровидения-2020", в котором появились флаги всех стран-участниц.

Ну а сам финал пройдет не позднее 6 марта в формате шоу в прямом телевизионном эфире на канале «Беларусь 1». Победитель определится по итогам голосования профессионального жюри и зрителей.

Напомним, юбилейный, 65-й конкурс песни «Евровидение-2020» пройдет в мае в Роттердаме (Нидерланды). Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, финал - 16-го.

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