Хоккеист «Динамо» Грецкий на Матче звезд КХЛ перед буллитом накормил вратаря драниками

На этих выходных в Москве проходит Матч звезд КХЛ. В субботу в рамках мастер-шоу минский динамовец Вячеслав Грецкий перед исполнением буллита появился на льду в вышиванке и с соломенной шляпой. Под музыку «Касiў Ясь канюшыну» он привёз голкиперу Юлиусу Гудачеку тарелку с драниками, после чего исполнил буллит.

– Забивать было неудобно, хорошо, что бросил, а так еле доехал, - передает слова Грецкого сайт «Динамо». - Если честно, сердце колотилось, думал оно остановится на старте! Потом уже успокоился. Наш пресс-атташе как-то пообещал, что накормим драниками вратаря, вот я и выполнил обещание. Юлиус ничего не сказал, но раз съел, значит вкусные получились. Моя команда точно смотрит сейчас Матч Звезд, видел, что в нашей группе об этом уже писали.

Правда, как написала в твиттере журналистка Джилиан Кеммерер, в отеле Грецкому дали не драники, а скорее сырники.

Напомним, 20-летний Вячеслав Грецки проводит первый сезон в составе «Динамо», он не всегда попадает в состав, на Матч звезд его выбрали по фану.