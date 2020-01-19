Умер легендарный Пан из «Ляписа Трубецкого». Ему было всего 45 лет

19 января экс-продюсер группы «Ляпис Трубецкой» Евгений Колмыков сообщил печальную весть – умер Руслан Владыко, гитарист «Ляписа Трубецкого», а затем группы Trubetskoy. Еще 6 июня прошлого года он зашел в бар на улице Солтыса в Минске, а через час его нашли избитым без сознания. При нем не оказалось сумки - то есть можно предположить, что это было нападение с целью ограбления. Руслан получил тяжелую черепно-мозговую травму, его погрузили в больницу в искусственную кому, но из нее спустя полгода он так и не вышел (обычно врачи дают не более 50 дней. После чего начинаются уже необратимые процессы).

Гитарист Руслан Владыко был в группе "Ляпис Трубецкой" с первого до последнего дня.

По стечению обстоятельств завтра начинается суд по поводу его избиения. Обстоятельства этого дела до сих пор не очень понятны. Ранее официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова сообщала, что задержаны три человека, с ними ведутся следственные действия. Продюсер Евгений Колмыков говорил, что один из нападавших - рецидивист с непогашенной судимостью.

Руслан пролежал полгода в коме. Фото: личный архив

Руслан Владыко (у него было в группе прозвище Пан) играл в «Ляписе Трубецком» с самого момента основания в 1989 году и до ее распада в 2014 году. Позже лидер группы Сергей Михалок создал проект Brutto, а второй вокалист Павел Булатников – Trubetskoy, куда пригласил Руслана. За 5 лет существования Trubetskoy отыграл более 450 сольных концертов.

Место и время прощания с Русланом пока уточняются.