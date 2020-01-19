«Просил белую, но не нашли!»: на «Песне года-2019» Солодуха был верхом на лошади, а главную награду увезла в США Аня Шаркунова

В этом году съемки «Песни года в Беларуси» прошли во Дворце Спорта. Покажут весь концерт на телеканале ОНТ 25 января. Ну а пока мы побывали за кулисами и собрали свежие новости звезд.

Где еще увидишь такую концентрацию красивых и талантливых! Одни артисты готовились к выступлению, нанося грим и примеряя наряды, другие - уже с наведенной красотой - болтали в очереди за бутербродами с кофе в ожидании выхода. Третьи только подъезжали к черному входу «Дворца спорта». В дверях показалась очаровательная Аня Шаркунова.

- В этом году особенно волнуюсь, это моя первая авторская песня: я написала музыку, слова Владимира Кубышкина (бывший продюсер певицы, пару лет назад эмигрировал в США. - Авт). Написала эту песню, когда летела в самолете из Лос-Анджелеса. В 13-часом полете приходят разные мысли... Завтра утром (19 января. Авт) снова лечу в Лос-Анджелес - записывать новую песню и снимать клип. И, если нам что-то дадут, я не только малиновое варенье, домашние настойки, колбасу и носки привезу Кубышкину, но и эту награду, - смеется Аня Шаркунова.

Аня Шаркунова получила награду и сразу улетела к бывшему продюсеру в США. прихватив статуэтку и малиновое варенье.Фото: Павел МАРТИНЧИК

А уже через пару часов после разговора певица узнает, что песню «Роль второго плана» стала лучшей песней в Беларуси в 2019 году.

Не таким удачным этот день оказался для певца Алексея Хлестова. Накануне съемок артист объявил о закрытии караоке-бара «Хлестов-бар», работой которого он еще так гордился ровно год назад на «Песне года - 2018». Караоке под брендом известного артиста просуществовало меньше двух лет. Певец признался, что бизнес с друзьями-партнерами не получился:

- Меня и мое имя использовали. Начали объяснять, что я ничего не значу и мое имя тоже. Тогда я сообщил, что за два года мне не было выплачено награждение по бренду «Хлестов». У нас произошел конфликт. На данном этапе демонтировал свое световое и звуковое оборудование, объявил, что запрещаю использовать бренд в любом проявлении. И соответственно заведение под моим именем переезжает.

Алексей Хлестов закрыл свой караоке-бар, но не унывает.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- То есть вы откроете свое заведение уже без партнеров?

- Да, мне понравилось то, что гости приходили ко мне и были рады тому теплу, что я давал. 95 процентов гостей приходили именно ко мне, чтобы я смог стать частью их праздника. А еще 24 января выходит моя новая песня «Сумасшедшая любовь». Так что все прекрасно!

В коридоре появился Анатолий Ярмоленко с дочкой Алесей и внуком Анатолем. Неужели Алеся выйдет на сцену «Песни года»? Уже больше 10 лет она не выступала и давно живет с мужем на Кипре.

Алеся случайно заглянула на "Песню года". На фото с сыном Анатолем.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Нет, я сегодня не пою. Просто неожиданно приехала в Минск и думаю: пойду посмотрю на всех. Как будто и не было тех 10 лет, как я не работаю, - рассказывает «Комсомолке» Алеся.

- Смотришь на вас и думаешь, что вы и не изменились за эти 10 лет!

- Чтобы хорошо выглядеть, нужно прикладывать усилия: сдерживать себя, вести здоровый образ жизни. Сейчас очень слежу за уровнем сахара, глютена, обращаю внимания на консерванты и добавки. Благо, у меня изменилась жизнь и отношение к ней тоже. У меня второй ребенок еще совсем маленький - Макару 3,5 года. Поэтому хочется, чтобы мама, которая будет приходить к нему в школу, выглядела достойно. Хочешь не хочешь, а приходится за собой следить, а потом просто втягиваешься в тренировки и режим.

- Такая разница между детьми: больше балуете Макара или наоборот, строгая мама?

- Наоборот, - смеется артистка. - Я Анатолю говорю: Макару меньше повезло, потому что я пытаюсь исправить все то, что неправильно делала, когда ты рос. Разница 16,5 лет между детьми – это, честно говоря, для меня чудесная разница. Это совершенно новые ощущения, все по-другому воспринимается. Сейчас больше времени на ребенка, раньше все время спешила куда-то. А сейчас занимаюсь исключительно Макаром и меня больше ничего не интересует.

Кстати, на «Песню года» Алеся заглянула с малышом. Именно Макар объявил хедлайнера концерта Тиму Белорусских. Кумир детей и подростков прибыл во «Дворец спорта» по таймингу - ровно в 19 часов. Охранник внимательно прощупал звезду. Сложилось впечатление, что он и не узнал Тиму Белорусских. Артист зашел, осмотрелся по сторонам, улыбнулся и поздоровался.

- Можно с вами сфотографироваться? - подбежала 9-летняя Варя Хлестова.

- Она обожает Тиму Белорусских, - улыбалась мама Елена, делая долгожданные кадры.

После короткой фотосессии Тима и его огромная команда ушли в отдельную гримерную и больше практически не появлялись на публике. К слову, продюсером года по версии «Песни года-2019» стал именно продюсер Тимы Белорусских Александр Розниченко. Для молодого парня из Новополоцка, который мог пойти по стопам матери и продавать сумки на рынки, как он однажды сам признавался, Тима стал счастливым билетом в мир шоу-бизнеса.

Хедлайнером вечера стал Тима Белорусских, но награду получил только его продюсер.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Но даже Тима Белорусских не смог затмить самого улыбчивого и хайпового артиста страны - Александра Солодуху. Ведь заслуженный артист страны появился у сцены верхом на лошади в костюме гусара! Такое эффектное появление для певца придумали продюсеры ОНТ. Так они хотели поздравить Александра Солодуху с днем рождения - в день съемок, 18 января, артисту исполнился 61 год.

Александр, как настоящий джентльмен подъехал на лошади к своей супруге Наталии, которая вместе с дочкой Варей сидели в первом ряду, и вручил своим девочкам букет цветов.

- Это были шикарные ощущения. Ведь на лошади я катался однажды в Турции с дочкой Варей и инструктором. Мы тогда прокатились верхом около 25 километров. Когда ОНТ предложили мне такую авантюру, уточнил: «Только я буду на лошади?» Это был важный момент. Еще просил белую лошадь, но, к сожалению, подходящую не нашли.

В этот вечер награду получила и группа Nizkiz, как лучшая группа года.

- Мы не ожидали и нам очень приятно. Мы счастливы, что в Беларуси появилось поколение слушателей, которые предпочитают слушать белорусских исполнителей. Наши артисты порой на голову выше заезжих туристов. В этом году мы планируем отправиться в тур: график пока в процессе составления, - рассказал «Комсомолке» вокалист группы Александр Ильин.

В этот вечер награду получила и группа Nizkiz, как лучшая группа года.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Nizkiz - лучшая группа года.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Группу NaviBand, которая всего на пару голосов отстала от Nizkiz, не могли оставить без награды и вручили специальный приз «Самый гармоничный творческий союз года». На заметку: Артем и Ксения дадут концерт в поддержку нового альбома в Prime Hall 20 февраля.

NaviBand - «Самый гармоничный творческий союз года».Фото: Павел МАРТИНЧИК

Композитором года стал Кирилл Гуд (Ермаков - настоящая фамилия). Заслуженно: молодой человек пишет музыку для огромного числа артистов, как в Беларуси и России. Например, Кирилл стал соавтором пяти треков в дебютном альбоме популярной певицы Zivert.

- Мы познакомились с Юлей, когда она была еще в поиске себя. Музыку к первому треку «Анестезия» написал я. Принимал участие в написании песни Beverly Hills, Fly, «Бродяга-дождь». Периодически я записываю Юлю, но сейчас сконцентрировался на сольной карьере. Веду переговоры с несколькими российскими лейблами и жду фитбека. Тяжело найти "крючковую" песню, которая засядет у слушателей в голове. Надеюсь, я ее нашел и она выстрелит в этом году! - улыбается Кирилл.

Дебютантами «Песни года-2019» стали артист продюсерского центра «Спамаш» Иван Здонюк, участница детского «Евровидения-2017» Хелена Мерааи, участник детского «Евровидения-2016» Александр Миненок. К слову, Иван Здонюк в этом году подал заявку на взрослое «Евровидение». Посмотрим, повезет ли ему так, как Алене Ланской в 2013 году.