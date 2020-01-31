«У меня четырехкомнатная квартира, на ремонт ушло 200 тысяч долларов»: белорусы рассказали о тратах на жилье

В проекте «Реальный ремонт» мы рассказываем, как белорусы обустраивают жилье. Недавно побывали в гостях у программиста Дениса и его девушки Ани. Из квартиры свободной планировки площадью 48 квадратных метров они сделали евродвушку: объединили кухню и гостиную, отделили спальню и спроектировали гардеробную. Обошлось все в 55 тысяч долларов.

Многие удивились цене, и решили спросить у читателей: а вам ремонт обошелся дорого?

Евгения ТЮЛЕНЕВА, национальный директор конкурса красоты «Мисс Мира plus size»:

- Делала ремонт три раза. Первый раз в однокомнатной квартире площадью 31 кв. метр. Перестала считать бюджет на ремонт, когда сумма перевалила 15 тысяч у.е. В другой квартире делала ремонт под сдачу, выбирала все самое дешевое - белорусские обои, плитку. Ремонт вышел дороже $10 тысяч и это без мебели. Последнюю квартиру я покупала с ремонтом. Найти тот, что нравится, сложно. Но мне повезло. Можно было только перекрасить стены и заезжать. Сэкономила и время, и силы, и деньги.

Наталья ЛОСЕВА, медсестра ЛФК:

- Квартира осталась от родителей, ремонт мы сделали бюджетный - переклеили обои, отшлифовали паркет. Когда пришло время выбирать мебель, муж заявил: «Стойку под телевизор сделаю сам! Видел в немецком каталоге такую, из металлических труб с прорезями и подсветкой, стоит 20 тысяч евро, я все вырежу гораздо дешевле». Потом пилил чуть ли не каждый день почти три года - все это время телевизор стоял на полу. Ремонт обошелся недорого, но долго. Стойка получилась отличная!

Валерий ЛЕВКОВИЧ, логист компании грузоперевозок:

- Ничего удивительного в дорогом ремонте нет: качественные материалы и хорошая работа ремонтной бригады, бытовая техника и мебель - все это может потянуть по стоимости на еще одну квартиру. Недавно делал ремонт в кухне, только бытовая техника обошлась в 5000 долларов, хотя многое - например, кофемашину - я привез из Польши, где она стоит вдвое дешевле, плюс еще возврат такс-фри.

Кристина ФИЛИПЧИК, флорист:

- У меня четырехкомнатная квартира, на ремонт ушло около 200 тысяч долларов, это без учета стоимости кухни, мебели, люстр, текстиля и так далее. Я пыталась сэкономить, но не получалось. Дизайнер сделала дорогой проект и не хотела по ходу ремонта заменять материалы на более дешевые. Чем дороже материалы, тем больше мастера берут за работу.

Наталья НАСТАРЕВИЧ, парикмахер:

- Я против дорогих ремонтов. Чем дешевле ремонт, тем чаще его можно переделывать. Ремонт в моей квартире обошелся в 10 - 15 тысяч долларов.

Ольга ОСПИПЕНКО, бухгалтер:

- Когда муж сказал, что покупает на кухню смеситель за 2 тысячи долларов, была в шоке. Но это оказалась выгодная покупка: качественная немецкая техника, которая прослужит много лет, к тому же два в одном - смеситель и чайник. Чай завариваем теперь под краном - из него действительно идет кипяток, если нажать специальную кнопку. А вода перед этим проходит через систему фильтрации. Очень удобно!

Зинаида СЛЕПНЕВА, врач:

- Ремонт тянется уже лет пять. Когда неожиданно появились деньги, около 2 тыс. долларов, отремонтировали комнаты и кухню, а на санузел и прихожую денег не хватило. С тех пор каждое лето собираемся возобновить ремонт, но потом решаем, что не так уж он и нужен, и отправляемся в отпуск на отложенные деньги.

Роман РЯБУХИН, предприниматель:

- Живем в частном доме, он требует постоянного ремонта. Из последних расходов - 3 тыс. долларов на новую крышу. К следующей зиме хотим утеплить стены - это еще около 1 тыс. долларов.