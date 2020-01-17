Начинали - веселились, подсчитали - прослезились: прирост ВВП Беларуси в 2019 году составил всего 1,2%

В 2019 году объем ВВП Беларуси в текущих ценах достиг уровня в 132 миллиарда рублей, подсчитал Национальный статистический комитет. В процентном соотношении прирост ВВП составил 1,2%. Таковы первые итоги функционирования экономики страны в прошлом году. Они оказались далеки от ожиданий.

Цель, которую ставил на 2019 год президент, - 4% прироста ВВП. Международные финансовые институты в прогнозах развития экономики Беларуси были куда более сдержанны. По оценкам МВФ, рост ВВП мог составить 1,5%, Европейский банк реконструкции и развития давал 1,3%, Всемирный банк вовсе прогнозировал скромный 1%.

Получается, что экономика страны сработала далеко не так, как планировали в Минфине и Минэкономики: фактические 1,2% - это, конечно, далеко не запланированные бравурные 4%. Скромный прирост выглядит еще более удручающим на фоне итогов 2018 года - тогда ВВП Беларуси увеличился на 3,1% при официальном прогнозе в 3,5%.

К слову, если посмотреть динамику роста экономики в 2019 году, то в первом квартале объем ВВП увеличился на 1,3%. Минимальный рост - всего на 0,5% - пришелся на второй квартал. Что объяснимо - как раз во втором квартале в нефтепровод «Дружба» поступила грязная нефть из России, и эффективность белорусской нефтянки резко упала. Относительно успешно сработала экономика в третьем и четвертом кварталах - тогда положительная динамика составила 1,4% и 1,6% соответственно.