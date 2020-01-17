Драйверами экономики Беларуси в 2019 году оказались айтишники и связисты

Экономика Беларуси дала прирост в прошлом году всего 1,2% вопреки ожиданиям в 4%. Но даже такого скромного увеличения могло не быть, если бы не сектор информационных и коммуникационных технологий - это он дал 45% прироста ВВП. Именно секция «информация и связь» развивалась быстрее других: за год добавленная стоимость здесь выросла сразу на 9,3%. Фактически можно говорить о том, что без IT-контор из Парка высоких технологий, интернет-провайдеров, операторов мобильной связи, «Белтелекома» экономика страны ушла бы в минус.

Относительно эффективно сработали белорусские промышленные предприятия, их вклад в ВВП - 19%. При этом объем промышленного производства вырос всего на 1%. Настораживает еще один факт: отечественные промпредприятия в прошлом году стали еще больше работать «на склад». За 12 месяцев запасы готовой продукции выросли без малого на 15%. На конец 2019 года продукции на их складах накопилось больше чем на 5 миллиардов рублей.

17% прироста ВВП дало сельское хозяйство. Объем сельскохозяйственного производства увеличился на 2,9%, главным образом за счет урожая зерновых.

Вклад строительного сектора в прирост ВВП составил приличные 14%. План по вводу нового жилья строители выполнили в полном объеме: в 2019-м построено свыше 4 миллионов квадратов, что на 2,4% больше, чем годом ранее. Что интересно: план выполнили за счет увеличения строительства жилья с господдержкой при одновременном сокращении построенных рыночных метров. В истекшем году суммарный ввод жилья относительно 2018 года увеличился на 95 тысяч кв. м, при этом льготных квадратов было построено на 166 тысяч больше, чем годом ранее.

Фиаско 2019 года - оптовая торговля и транспорт. Оборот оптовой торговли снизился на 4,2%, объем перевозимых грузов упал сразу на 6,1%, грузооборот - на 5,8%. Это связано, во-первых, с потерями из-за грязной российской нефти. Вторая причина заключается в снижении экспорта калийных удобрений: объемы производства ставшего в конце лета на ремонт «Беларуськалия» снизились в сентябре и октябре сразу более чем на четверть.