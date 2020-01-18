2020-01-18T22:52:14+03:00
Экономика
КП Беларусь

Прогнозы на 2020 год: руководство Беларуси планирует рост ВВП в 2,8%, Всемирный банк - в 0,9%. Кто окажется прав?

Увы, текущая экономическая конъюнктура для нашей экономики остается не самой благоприятной
Виктор ПАЖИТОК
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Прогнозы правительства на 2020 год: вновь оптимизм. Обоснованный?Прогнозы правительства на 2020 год: вновь оптимизм. Обоснованный?Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Рост ВВП - 2,8%, экспорта товаров и услуг - 3,6%. Реальные располагаемые доходы населения увеличатся на 2,4%. Эти целевые прогнозные показатели определены в утвержденных Александром Лукашенко «Параметрах прогноза социально-экономического развития на 2020 год». Рост ВВП в первом квартале 2020 года спрогнозирован на уровне 0,7%, в первом полугодии - 1,6%, в январе - сентябре - 2,2%.

Опубликованный в январе прогноз Всемирного банка содержит, как и год назад, куда более скромные цифры. Аналитики банка полагают, что в 2020-м ВВП Беларуси вырастет на 0,9%. На 2021 и 2022 годы прогноз еще более пессимистичен: 0,5% ежегодно. К слову, Всемирный банк давал на 2019 год прогноз роста ВВП Беларуси в 1%. И практически не ошибся - рост составил 1,2%.

Увы, текущая экономическая конъюнктура для белорусской экономики остается не самой благоприятной. Из-за очередного витка российско-белорусского нефтяного противостояния с 1 января «Нафтан» и Мозырский НПЗ прекратили экспорт нефтепродуктов, отдавая всю продукцию для обеспечения нужд внутреннего рынка. Есть трудности с заключением «Беларуськалием» контракта на поставку удобрений в Китай: планируется, что он будет подписан только в марте. Проседает также экспорт «Беларуськалия» на индийский рынок, по последней информации, он подписан на меньший, чем планировалось, срок, а также со снижением цены. Все это, разумеется, негативно скажется на экспортной валютной выручке одного из системообразующих предприятий белорусской экономики.

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