2020-01-17T15:58:39+03:00
Минск
КП Беларусь

«С бутылкой шампанского и кондиционером для земли»: 550-тонная «Алеся» начала тоннель к последним станциям третьей линии метро

«Аэродромную», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец» откроют в 2023 году [фото, видео]
Ольга ШУМАНСКАЯ
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550-тонная "Алеся" 17 января принялась за работу - она будет рыть тоннель для трех новых станций Зеленолужской линии550-тонная "Алеся" 17 января принялась за работу - она будет рыть тоннель для трех новых станций Зеленолужской линииФото: Микита НЕДАВЕРКОВ
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Этот тоннель начинается от станции «Аэродромная» и пройдет через «Неморшанский сад» до «Слуцкого гостинца» - всего 1800 метров. Тоннель уже пятый на счету машины. Как только он будет прорыт, на машину нанесут пятую звезду - ровно по числу уже готовых тоннелей.

Так сейчас выглядит будущая станция метро "Аэродромная". У нее будет сразу шесть выходов: два в одну сторону и четыре в другую Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Так сейчас выглядит будущая станция метро "Аэродромная". У нее будет сразу шесть выходов: два в одну сторону и четыре в другуюФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

После того как о борт машины сотрудники «Минскметростроя» разбили бутылку шампанского, «Алеся» принялась за работу: она зашипела и начала распылять жидкость - специальный кондиционер для размягчения земли. В размягченный до состояния сметаны грунт позже вгрызутся ее зубья. Трудиться им предстоит долго, увидеть свет в конце тоннеля - в прямом смысле слова - намечено на июль-август. Да и работа непростая - «Алесе» даже нужно будет перейти через реку.

Перед запуском о борт "Алеси" разбили бутылку шампанского Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Перед запуском о борт "Алеси" разбили бутылку шампанскогоФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- На этом перегоне будет участок реки Лошица. В мае машина будет идти полностью в воде, и, несмотря на то, что машина механизированная, идти в воде ей будет непросто, - рассказал директор тоннельного отряда №1 «Минскметростроя» Александр Ободов.

Метростроевцы в принципе настроены позитивно.

- Бутылка разбилась, значит, все будет удачно! - сказал после запуска машины один из сотрудников предприятия.

Директор тоннельного отряда №1 «Минскметростроя» Александр Ободов рассказал журналистам о работе "Алеси" Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Директор тоннельного отряда №1 «Минскметростроя» Александр Ободов рассказал журналистам о работе "Алеси"Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

«Алеся» после себя оставляет практически готовый тоннель метро и при этом работает в четыре раза быстрее своих немеханизированных предшественников, выкапывая в сутки около 12 метров тоннеля. После того как она закончит рыть тоннель, ее вернут на «Аэродромную», где оборудована специальная площадка для сбора и обслуживания 550-тонного гиганта. После она снова пойдет в сторону «Слуцкого гостинца», создавая левый перегонный тоннель метро.

Станции, для которых роет тоннели «Алеся», планируют запустить в 2023 году. А вот первую очередь новой линии («Вокзальная», «Юбилейная площадь», «Ковальская слобода» и «Площадь Франтишка Богушевича») рассчитывают открыть уже 3 июля этого года.

Как строится метро в Минске.Микита НЕДАВЕРКОВ

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