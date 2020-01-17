В рейтинге Всемирного банка о жизни женщин Беларусь заняла 107-ю строку из 190 возможных
Несколько лет Всемирный банк проводит исследование Women, Business and the Law и отслеживает, как в разных странах законы влияют на женщин на разных этапах их жизни: от возможностей для передвижения до проблем с началом работы и получением пенсии.
Еще одна цель исследования - анализ основных параметров юридических и нормативных барьеров для ведения женщинами предпринимательской деятельности, а также их трудоустройства. Тут учитываются несколько основных индикаторов: доступ к правительственным учреждениям, владение имуществом, трудоустройство, получение кредитов, защита женщин от насилия, возможность их участия в судебных заседаниях, равенство мужчин и женщин в пенсионном обеспечении и возрасте выхода на пенсию.
В рейтинге Women, Business and the Law 2020 Беларусь занимает 107-ю строчку. Всего в ранжированном списке 190 государств. Получается, мы немного ниже середины рейтинга. Наши соседи по рейтингу - Сейшельские острова (они на позицию выше) и Китай, которому отдана 108-я строка.
Судя по рейтингу, лучше всего обстоят дела со свободами и правами женщин в Бельгии, Канаде, Дании, Франции, Исландии, Люксембурге и Швеции. Именно эти страны имеют равное количество баллов, фактически разделяя премиальное первое место. К слову, максимальную оценку в 100 баллов в рейтинге получила и соседствующая с Беларусью страна - Латвия. Замыкают рейтинг Судан, Йемен, Палестина.
Сам рейтинг - это список без номеров, просто каждая страна получает определенное количество баллов, максимальное - 100.
ПОДРОБНОСТИ
Лидеры: Бельгия, Канада, Дания
Второе место: Эстония, Финляндия, Германия
Третье место: Австралия, Венгрия, Норвегия
Соседи:
Украина - 96-я строчка
Польша - 30-я строчка
Россия - 122-я строчка
Аутсайдеры:
Судан - 188-я строчка
Йемен -189-я строчка
Палестина -190-я строчка