МАЗ Сергея Вязовича занял третье место в итоговом зачете «Дакара»

В пятницу прошел последний 12-й этап. Он не был легкой прогулкой к финишному подиуму: дистанция 447 километров, 167 из которых пришлись на скоростной участок. Стартовали в Хараде, а финишировали в развлекательном городе-парке Киддия, который строится в 45 километрах от столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда.

В завершающий день главное было сохранить самообладание: отыграть существенное отставание вряд ли получится, а вот ухудшить положение - запросто. Тем более на спецучастке были разные дорожные условия: примерно половина маршрута - через пески и дюны, треть - по гравию и камням (а это риск проколоть шины), оставшаяся часть - асфальт.

Перед завершающим этапом Сергей Вязович рассказывал:

- Марафонские этапы прошли для нас не очень гладко. У нас было несколько мелких технических поломок. У нас начало спускать колесо, но, как оказалось в дальнейшем, это была небольшая проблема. Мы выяснили, что сломался вал в компрессоре, а привод топливного насоса идет от компрессора. В 2017 году это уже однажды нам стоило места на подиуме… Замена компрессора занимает более трех часов, мы предусмотрели дублирующую систему с электронасосом, чтобы можно было доехать до сервиса. Вчера мы этой системой воспользовались - переключались на электронасос, и это позволило нам финишировать.

И это была не единственная проблема.

- На бивуаке мы также обнаружили, что две задние рессоры сломаны, - продолжил Сергей. - Ночка у нас сегодня была такая: мы заменили компрессор, топливный насос оказался в порядке, задние рессоры мы поменяли с грузовиком Саши Василевского и сломанную трубку ступицы взяли с заднего колеса его МАЗа. В условиях минимума инструмента и без помощи механиков мы закончили ремонт около 4 часов утра.

Первым к финишу 12-го этапа пришел Андрей Каргинов из «КАМАЗ-мастер», вторым - белорус Алексей Вишневский (отставание 2 минуты и 1 секунда). Александр Василевский был седьмым (+3.28), Сергей Вязович - десятым (+12.28).

Это позволило Сергею Вязовичу сохранить третье место в общей классификации. Ранее команда «МАЗ-СПОРТавто» лишь однажды занимала место на подиуме в ралли-рейде «Дакар» - в 2018-м Сергей Вязович был вторым.

«Дакар-2020». Грузовики. Итоговый зачет.

1. Андрей Каргинов (Россия, «КАМАЗ») - 46:3.26.

2. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ») +42.26.

3. Сергей Вязович (Беларусь, «МАЗ») +2:04.42.

4. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ») +2:55.28.

… 8. Алексей Вишневский (Беларусь, «МАЗ») +5:24.30.

… 12. Александр Василевский (Беларусь, «МАЗ») +6:52.48.

Ралли «Дакар» проводится с 1979 года. В этом году в рейде принимали участие свыше 350 экипажей (в классе грузовиков на старт выходили более 40 экипажей).