«Люди часто считают, что у них геморрой, хотя у них на самом деле совсем другие болезни»

«Ну и геморрой!» - часто говорят люди о любой сложной проблеме, не имеющей отношения к здоровью. Этим же словом они склонны называть всякий дискомфорт, возникающий в том месте, где геморрой появляется. Настолько ли распространенная эта болезнь на самом деле? Что такое геморрой? Можно ли его вылечить медикаментозно, или без операции не обойтись? На эту деликатную тему поговорили на прямой линии с читателями «Комсомолки» врачи-проктологи высшей категории Сергей ГМИР и Вячеслав МУЛИЦА.

Сергей Гмир и Вячеслав Мулица.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Геморроидальные узлы есть у всех людей, но это не значит, что у всех будет геморрой»

- Здравствуйте! Объясните, что такое хронический геморрой? Правда ли, что он появляется от поднятия тяжестей?

- Чтобы понять, почему возникает хронический геморрой, нужно сказать несколько слов о том, что такое геморроидальная ткань и где она располагается. В анальном канале снаружи, под кожей и внутри, под слизистой оболочкой располагаются наружное и внутреннее геморроидальные сплетения. Это сосудистая ткань, похожая на губку. В определенных местах анального канала этой ткани больше - здесь она формирует геморроидальные «подушечки», или узлы. Эти узлы есть у всех людей, но это вовсе не значит, что у всех будет геморрой. Если же геморроидальные узлы увеличиваются, начинают кровоточить, выпадать из анального канала - это и есть хронический геморрой. Основная причина хронического геморроя - это генетическая слабость тканей, удерживающих геморроидальные узлы в анальном канале. Тяжелая физическая работа, долгое сидение, запоры и др. - это провоцирующие факторы, которые помогают болезни прогрессировать. В начальных стадиях развития болезни хорошо помогает консервативная терапия - употребление в пищу продуктов, содержащих большое количество растительной клетчатки, подмывание прохладной водой и использование медикаментозных средств (свечи, мази, венотоники). К слову, даже некоторые врачи утверждают, что хроническим геморроем страдает большинство людей на земле, однако это не совсем так. Геморроидальная болезнь встречается у 13 - 14% человечества, а у остальных на фоне стресса, запора, диареи может возникать кратковременный сбой, при котором отлично помогает нормализация стула и препараты венотонического действия.

- Здравствуйте! У меня периодически появляется болезненный «шарик» в области ануса. Что это такое и как это лечить?

- В вашем случае речь идет о геморроидальном тромбозе, или так называемом остром геморрое. При геморроидальном тромбозе, как правило, после тяжелой физической нагрузки, происходит повреждение ткани геморроидального сплетения. Возникает, по сути, гематома в области ануса. Эта болезнь чаще всего лечится консервативно: очень хорошо помогает частое подмывание прохладной водой, использование мазей и гелей, в составе которых содержится гепарин. Свечи при этом состоянии практически не помогают. Для уменьшения отека и болевого синдрома с успехом применяются препараты венотоники, содержащие микронизированную флавоноидную фракцию. Иногда при выраженном болевом синдроме возникает необходимость в хирургическом лечении геморроидального тромбоза - после обезболивания выполняется маленький разрез и удаляется гематома из геморроидального узла.

«Нерегулярный стул - грозный симптом»

- Здравствуйте! Мне 62 года, и с недавних пор появились проблемы со стулом - то запоры, то поносы. Что порекомендуете для нормализации стула?

- Учитывая возраст, вам нужно будет сделать колоноскопию. Это метод обследования толстой кишки с помощью гибкого эндоскопа. Если колоноскопия не выявит патологии, вам необходимо обратиться к гастроэнтерологу для дальнейшего лечения. Впервые колоноскопию мы рекомендуем выполнять в 45 лет, даже при отсутствии каких-либо жалоб, так как по достижении этого возраста значительно повышается вероятность появления доброкачественных и злокачественных опухолей толстой кишки.

- Но я слышал, что колоноскопия очень болезненна!

- В настоящий момент есть возможность выполнить колоноскопию под общей анестезией.

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«Боль - нехарактерный симптом геморроя»

- Здравствуйте! Мне 71 год. Долгое время страдаю запорами. Уже около недели я чувствую боль в области ануса после дефекации и вижу кровь в кале. У меня геморрой?

- Боль во время и после дефекации - это нехарактерный для геморроя симптом. У вас, по всей видимости, имеется острая анальная трещина, учитывая короткий срок болезни. Ткани анального канала очень ранимы и легко повреждаются плотными каловыми массами. При анальной трещине имеется дефект - «рана» анального канала, которая постоянно травмируется каловыми массами - отсюда боль и кровь. Лечение острой анальной трещины - консервативное. Нормализация стула, использование мазей с анестетиками, как правило, приводят к успешному заживлению трещины. Если острую анальную трещину не лечить, то она может превратиться в хроническую. Это состояние лечить гораздо сложнее. При хронической анальной трещине зачастую приходится прибегать к оперативному лечению. Вам следует также обратить внимание на запоры. Для выяснения их причины необходимо сделать колоноскопию.

- Здравствуйте! У меня боли в области прямой кишки, которые усиливаются, когда я сижу.

- Беспокоят ли вас эти боли утром?

- Нет.

- А при дефекации?

- Нет.

- Ваша болезнь называется прокталгия. Она имеет неврологическую природу и чаще всего связана с проблемами пояснично-крестцового отдела позвоночника. Однако вам необходима консультация проктолога, чтобы исключить болезни прямой кишки и анального канала. При прокталгии помогают свечи с нестероидными противовоспалительными препаратами, физиотерапевтические процедуры. Нелишней будет консультация невролога.

- Спасибо!

«Зуд - это еще не геморрой»

- У меня проблема - зуд в области заднего прохода. Что делать?

- Анальный зуд - это симптом, который может появляться при различных заболеваниях ануса и прямой кишки. Выбрать правильную тактику вам поможет консультация у проктолога.

- Здравствуйте! Долго собирался с мыслями и решился посетить проктолога. Как вы порекомендуете подготовиться к осмотру?

- Для подготовки к осмотру необходимо сделать за 2 - 3 часа очистительную клизму или выпить специальный препарат накануне. Мы не рекомендуем проводить специальную подготовку пациентам с острыми проблемами - в этом случае будет достаточно простого подмывания. Существует стереотип, что осмотр проктолога - болезненная процедура. Это не так. Осмотр проходит совершенно безболезненно, пациент может испытывать лишь неприятные ощущения во время исследования.

- А в каком положении обычно проводится осмотр?

- Это зависит от предпочтений врача. Осмотр может проводиться в положении на боку, на кресле или в коленно-локтевом положении.

- Спасибо большое!