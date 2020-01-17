«Новичку в воду - максимум на 30 секунд»: из-за погоды в крещенские купели окунется на 60 тысяч человек меньше

Крещение в этом году необычное - не дождались мы ни морозов, ни снега со льдом. Прорубей на водоемах не будет, поэтому ритуал окунания тоже изменится. Спасатели даже считают, что желающих окунуться будет намного меньше, ведь многих как раз привлекает экстрим - лед, мороз. Тем не менее для безопасности ныряющих в санкционированных местах окунания все будет организовано как обычно: их освятят, рядом будут дежурить спасатели, врачи, милиция.

«Тревожно, что люди могут окунаться не в прорубь, а там, где им удобно»

- В 2019 году в Беларуси окунулись в прорубь на Крещение более 160 тысяч человек. В этом году с учетом изменения погоды планируется 96 тысяч, - рассказал Анвар Игамбердиев, председатель республиканского объединения «Белорусское республиканское общество спасания на водах» (ОСВОД). - В стране организуется 87 мест для окунания, где обеспечивать безопасность будут около 400 штатных работников ОСВОДа, а также работники здравоохранения, МВД и МЧС. Отсутствие льда вызывает тревогу у спасателей, потому что люди могут окунаться не в прорубь, где это сделано специально, а там, где им удобно. Мы и это взяли на вооружение. Все моторные лодки, катера приведены в боевую готовность, чтобы мы могли оказать при необходимости помощь.

Спасатели решили к тому же дежурить круглосуточно, но призывают окунаться в организованных местах ради собственной безопасности.

В Минске самые популярные водоемы на Крещение - водохранилище Дрозды и Комсомольское озеро. Именно здесь на спасательных станциях в этом году решили организовать пункты обогрева.

- Будут стоять пневмокаркасные палатки, где можно переодеться и согреться. Они отапливаемые, - рассказал Дмитрий Стаселько, и. о. председателя Минской городской организации ОСВОД. - Будет работать торговля - чай, кофе, бутерброды.

Максимум для новичка - три окунания от 15 до 20 секунд

Несмотря на такой комфорт и отсутствие морозов, врачи не советуют окунаться людям без подготовки и с определенными проблемами.

- Человек, который решил в этом принять участие, в первую очередь должен проконсультироваться со своим лечащим врачом, - считает Олег Воробей, заместитель главврача РЦ «Скорая медицинская помощь». - Если имеются какие-либо хронические заболевания или были перенесены недавно острые воспалительные заболевания, а также пожилым людям, детям, тем, у кого есть заболевания органов дыхания и сердечно-сосудистые, это делать не рекомендуется.

Олег Воробей отметил, что для неподготовленного человека окунание в холодную воду в нынешнюю погоду все равно будет стрессом. Могут обостриться имеющиеся заболевания, а при встрече с вирусной инфекцией организм может поддаться ее натиску.

Врач советует к обряду готовиться морально и физически, перед окунанием разогреться и размяться, а сразу после выхода из воды вытереться насухо, одеться в комфортную одежду и выпить горячий напиток. Находиться в воде новичку следует не дольше 30 секунд.

- Максимум - три окунания от 15 до 20 секунд, - уточняет Анвар Игамбердиев. - Дольше - это перебор.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Морж со стажем: «Хорошо, когда на улице -20, а вода +2»

Отсутствием морозов огорчены и моржи, которые ныряют в проруби не только на Крещение.

- Вчера купался - никакого удовольствия не получил. В воде должно быть теплее, чем на улице, а у нас сейчас все наоборот, - говорит Сергей Войтешонок, член Белорусской федерации закаливания и спортивного зимнего плавания. - Возможно, тот, кто окунается первый раз, и получит удовольствие. А для меня хорошо, если на улице -20, а вода +2!

ДЕЛА ДУХОВНЫЕ

Верующему человеку окунаться не обязательно

Хоть окунание в прорубь и популярный обряд, но для верующих людей он не обязателен. Более того, купание в проруби не является церковным таинством или обрядом. Это просто народная забава.

Верующему человеку в этот день или накануне следует посетить церковную службу. Как правило, праздничные богослужения в храмах идут уже с утра 18 января. В этот же день с 18 часов начинается всенощное бдение. Праздничные службы продолжаются и 19 января. Точное расписание есть в каждом храме, где они проводятся.

Главная же особенность крещенских богослужений - освящение воды. Ее освящают два раза: 18 января, в Крещенский сочельник, и 19 января, на Божественной литургии. Хранят крещенскую воду весь год, до следующего праздника Крещения. Пьют натощак, с молитвой.