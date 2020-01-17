«Труба больше 4 метров и со звуком, как у гуцулов»: в Бресте новая фишка - трубач, который в полдень дает сигнал

Вторую жизнь традиции времен позднего Средневековья дали в полдень 17 сентября. Берестейский трубач подал трехкратный сигнал в трубу, известив город о том, что в Бресте все спокойно.

Инструмент длиной 4 с лишним метра изготовил на заказ белорусский мастер-бондарь. Труба деревянная, и издает звук, похожий на гудок гуцульской трембиты. Имя мастера держат в тайне, равно как и не показывают лицо трубача. Он, в отличие от фонарщика на Советской, с которым все фотографируются и которого дергают за пуговицу на счастье, пока будет непубличной персоной.

В Бресте новая туристичекая фишка - трубач, который дает сигнал в полдень.Оксана БРОВАЧ

- Это шикарная традиция. Несколько сотен лет назад без трубача не обходился ни один город. Он выходил и трубил на самой главной площади, с ратуши. И мы решили: почему бы Бресту не иметь такого трубача? – рассказывает Александр Скиндер, руководитель инициативы «Брестские легенды».

Пока трубач будет непубличной персоной - авторы идеи не рассказывают, кто он, и фотографировать разрешают только со спины.Фото: Оксана БРОВАЧ

Берестье первым после столицы ВКЛ Вильно получил 1390 году Магдебургское право. И это не просто красивый титул, а торжество демократии. В средневековом Берестье все городские вопросы решали самостоятельно, независимо от великого князя: городом управляли войт и избранный горожанами магистрат. Символом самоуправления кроме собственных герба, флага и печати считалась и ратуша.

Историки и краеведы считают, что с этой ратуши в Берестье так же, как и в других независимых европейских городах, в полдень трубил трубач. Он извещал о том, что на рыночной площади заканчивается торговля, помогал узнать точное время или давал знак о пожаре или нападении.

В день «премьеры» в Бресте был такой туман, что трубу на вышке не было видно - зато хорошо слышно!Фото: Оксана БРОВАЧ

Увы, в современном Бресте ратуши нет, как нет и средневекового города – на его месте теперь Брестская крепость. Берестейского трубача образца XXI века поселили на судейскую вышку Гребного канала. Это, мягко говоря, не в центре города – поэтому брестчане обрушились на организаторов этого действа с критикой.

- Мы пытались организовать это в центре города, но по определенным причинам, от нас не зависящим, мы оказались здесь, - объясняет Олег Голос, сотрудник Гребного канала и один из членов инициативной группы.

Оказывается, изначально энтузиасты предложили городским властям проводить этот ритуал возле ЦУМа. Там как раз есть башня с часами, плюс на этом месте когда-то были торговые ряды. Театр живых скульптур «Ларчик» даже придумал целый перфоманс, который бы сопровождал гудок трубы. Но не получилось. Спасти идею согласился Гребной канал.

В ясную погоду с вышки Гребного канала открывается шикарный вид. Жаль только, что не на центр города.

- Мы не претендуем на какую-либо историческую достоверность этой процедуры – костюма, функций трубача, самого инструмента. Мы не хотим никаких исторических споров. Мы предлагаем горожанам, туристам легенду о трубаче, который говорил о том, что Брест – лучший город на земле, и в Бресте все спокойно, - заключает Александр Сендер.

КСТАТИ

Похожий ритуал уже воплотили в жизнь в других белорусских городах. В Могилеве в 2014 году на ратуше появилась фигурка мальчика-горниста. А в Гродно с 2016 года трубач в старинной форме пожарного начал подавать сигналы со старой каланчи – каждый день в полдень он играет разные узнаваемые мелодии.

Ну а образцами для подражания могли бы стать трубачи в Кракове и Люблине. В Кракове трубач играет с колокольни Мариацкого костела в центре города. А в Люблине традицию восстановили с максимальной достоверностью: там горнист играет с ратуши оригинальный хейнал – мелодию, которая звучала с 1686 года.