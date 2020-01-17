Фотофакт: майский жук перепутал сезоны и проснулся. Люди шутят: «январский жук!»

Благодаря теплой зиме белорусы стали свидетелями удивительных явлений: распускаются цветы, возвращаются перелетные птицы, а пчелы вылетают из ульев на променад. На днях житель Глуска опубликовал в соцсети снимок еще одного феномена - майского жука.

Под фотографией тут же появились комментарии:

- Может это перелетный?

- Жук, ложись спать.

- Представляете, что творится во Вселенной?

Сам автор поста шутит (или нет): "Назвал Васей и взял жить к себе".

- Майский хрущ в январе - это уникальный случай, я в своей практике пока такого не встречал, - говорит Александр Козел, кандидат сельскохозяйственных наук, старший преподаватель кафедры лесозащиты и древесиноведения БГТУ. - Это явление обусловлено климатическими факторами. Обычно майские жуки образуются по осени и остаются зимовать там, где вышли из куколки. А весной, когда почва прогревается, они выбираются наружу. Видимо, этот хрущ зимовал в верхних слоях почвы или в подстилке, либо неподалеку от его «берлоги» пролегает теплотрасса. То есть сработал инстинкт: жука разбудило тепло, он проснулся и стал выбираться через непромерзшую почву наверх. Деревья сейчас голые - есть нечего, а назад в землю он не полезет. Поэтому жизнь насекомого будет недолгой.