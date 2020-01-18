2020-01-18T22:52:14+03:00
Минск
КП Беларусь

Станцию «Площадь Ленина» уменьшат, а платформу - раскопают. Узнали, для чего!

Пассажиров просят быть осторожнее в то время, пока будут длится работы
Ольга ШУМАНСКАЯ
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На время работ станцию "Площадь Ленина" закрывать не будутНа время работ станцию "Площадь Ленина" закрывать не будутФото: Ольга ШУМАНСКАЯ
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- Мы уже приступили к монтажу металлоограждающих конструкций на платформе станции «Площади Ленина». Там будет выполнен комплекс мероприятий по обеспечению безопасности пассажиров и созданию возможности вести работы в дневное и ночное время. Сейчас монтируются металлоконструкции, которые отсекут зону пассажиров от производственных работ. В течение недели-двух часть платформы будет закрыта от пассажиров и обшита металлическим листом, - рассказал директор тоннельного отряда №1 «Минскметростроя» Александр Ободов.

Тоннельному отряду предстоит серьезная работа - прямо под действующими путями станции «Площадь Ленина» будут вырубать бетон для того, чтобы создать тоннель, который соединит первую и третью линии. Он будет вести на станцию «Вокзальная». Работы планируют завершить к 3 июля.

Минский метрополитен обратился к пассажирам с просьбой следить за своей безопасностью. Фото: Ольга ШУМАНСКАЯ

Минский метрополитен обратился к пассажирам с просьбой следить за своей безопасностью.Фото: Ольга ШУМАНСКАЯ

- «Минский метрополитен» уже обратился к пассажирам с просьбой следить за своей безопасностью. Ведь есть такая проблема: обычно наши люди скапливаются либо с одной стороны платформы, либо с другой. Как раз в этих местах пятна наших конструкций. Для того чтобы обеспечить безопасность, людям надо будет более равномерно рассредоточиться по всей платформе, - пояснил Александр Ободов.

Со станции метро «Вокзальная» на «Площадь Ленина» будут вести два тоннеля: один на выход из станции, другой на вход. Их сделали непривычно длинными для Минска: длина одного - 297 метров, другого - 420 метров. Для удобства пассажиров их оборудовали траволаторами - движущимися дорожками. С «Вокзальной» они выйдут в вестибюль станции «Площадь Ленина» со стороны дворика БГУ.

«Вокзальную» вместе с другими тремя станциями первой очереди Зеленолужской линии планируют запустить 3 июля. Она находится на финальном этапе готовности, здесь идут чистовые отделочные работы. Особенность этой станции в том, что у нее первый и пока единственный в минской подземке вестибюль, который полностью находится над землей. Как пояснили в «Метрострое», такой вестибюль сделали, так как станция неглубокая - между ней и строящимся над ней торговым центром практически нет никакой прослойки земли.

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