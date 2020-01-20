2020-01-20T17:58:01+03:00
Общество
КП Беларусь

Нет снега – нет сна: медведи и еноты в Беларуси страдают от бессонницы

Но больше всего от теплой зимы страдают летучие мыши
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Зима в этом году удивительная: вместо снега – дожди, вместо морозов – цветущие растения. А ведь снег - это индикатор «тихого часа» для многих животных. Например, медведи укладываются в берлогу, когда на улице образуется постоянный снежный покров, а температура стабильно держится ниже нуля. Поэтому белорусским медведям сейчас нелегко.

- Практически для всех животных зима - это самый тяжелый период года: трудно добывать еду и передвигаться по снегу, - объясняет Павел Велигуров, научный сотрудник лаборатории популяционной экологии наземных позвоночных и управления биоресурсами НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам. - Поэтому от его отсутствия страдают в основном залегающие в спячку медведи, барсуки, енотовидные собаки. Они чутко реагируют на температуру: как только теплеет - просыпаются и начинают искать еду.

По словам специалиста, от теплой зимы больше всего страдают летучие мыши.

- Перед наступлением зимы они нагуливают подкожный жир, устраиваются во влажном и относительно теплом месте (от +1 до +10 градусов) и спят до весны, пока не выведутся насекомые - их корм. Из-за тепла летучие мыши часто просыпаются и тратят много энергии на то, чтобы себя разогреть. Восполнить затраты энергии им нечем. Поэтому летучие мыши могут несколько раз за спячку проснуться, а к весне - уже нет.

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