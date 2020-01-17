2020-01-17T18:47:53+03:00
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КП Беларусь

«Артефакты, порой уникальные»: археологи исследовали 25 га городища железного века, чтобы потом там начали строить комбинат «Славкалия»

Объект входил в Госсписок историко-культурных ценностей, но после изучения всей площади с него сняли статус - сейчас там можно продолжать строительство
Павел МИЦКЕВИЧ
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Археологи нашли ценные артефакты. Фото: Институт истории НАНАрхеологи нашли ценные артефакты. Фото: Институт истории НАН
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К исследованию в Любанском районе ученые приступили еще в 2012 году перед началом строительства горно-обогатительного комбината предприятия «Славкалий». Городище (укрепленное поселение) железного века Обчин не могло быть сохранено во время строительных работ и при дальнейшем функционировании предприятия. Это и стало предпосылкой одного из самых масштабных в истории Беларуси археологических исследований. Оно стало беспрецедентным случаем в археологии, когда древнее укрепленное поселение изучалось целиком на площади около 25 тыс. квадратов.

По законодательству спасательные исследования проводил Институт истории Национальной академии наук. Археологи выяснили, что здесь жили представители милоградской культуры - одной из ярких культур эпохи раннего железного века на территории Беларуси. Они основали поселение, укрепили его при помощи вала, рва и деревянной стены.

Таких масштабных раскопок в Беларуси еще не было. Фото: Институт истории НАН

Таких масштабных раскопок в Беларуси еще не было. Фото: Институт истории НАН

- До этого городища, укрепленные поселения железного века, не исследовались целиком. Мы изучили практически все: от жилой площадки до оборонительных сооружений, исследовали прилегающую к памятнику территорию, - рассказывает «КП» научный сотрудник отдела археологии первобытного общества Института истории НАН Беларуси Сергей Линевич. - В итоге было выявлено значительное количество артефактов, порой уникальных, которые до этого на территории Беларуси не находили или находили фрагментарно. Также появилась возможность провести радиоуглеродную датировку памятника - выяснить период его создания, определить, во сколько этапов поселение создавалось, получить представление, как оно могло выглядеть на момент создания.

- Во время раскопок нашли керамическую посуду, орудия труда, элементы конской упряжи и украшения. На основании полученной в процессе научно-исследовательской работы информации планируют создать 3D-модель городища Обчин, - добавили в компании «Славкалий».

Найденные артефакты передадут в музей. Фото: Институт истории НАН

Найденные артефакты передадут в музей. Фото: Институт истории НАН

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