Экс-игрок сборной Беларуси пожизненно дисквалифицирован за договорные матчи

О новом деле по договорным матчам в белорусском футболе говорили давно. В конце декабря Следственный комитет сообщил, что деньги за обеспечение нужно результата получали представители шести футбольных клубов: удалось установить 28 фактов подкупа и мошенничества; в 16 случаях подкупали участников профессиональных соревнований, еще в 12 эпизодах происходило мошенничество, связанное со ставками на определенный (заранее) результат. Подобные случаи были и в волейболе.

В итоге троих подозреваемых взяли под стражу: экс-волейболиста могилевского «Коммунальника» Дениса Осипова, а также бывших футболистов Виталия Ланько и Виктора Боровицкого. В организации договорных матчей они выступали посредниками между заказчиками и исполнителями (группой футболистов). Особенно примечательна личность Ланько. Он известный в прошлом футболист, играл за сборную Беларуси, в чемпионатах России, Украины, Казахстана.

В итоге возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 253 («Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов»). Максимальное наказание - лишение свободы сроком до трех лет.

Участников можно разделить на три условные группы. Первая - Ланько и Боровицкий. Вторая - 17 футболистов, принимавших деньги (там представители пяти клубов Первой лиги: «Нафтан», «Лида», «Орша», «Неман-Агро», «Химик»). Третья группа - футболисты, которые замешены в тех же делах, но явились с повинной и помогли следствию, в их отношении уголовное преследование прекращено. Интересно, что среди них оказался Захар Волков, нынешний игрок БАТЭ и сборной Беларуси. Но его прегрешения были еще во время выступления за «Нафтан».

В четверг Белорусская федерация футбола вынесла наказания в рамках своей юрисдикции. Самое серьезное наказание понесли Алексей Сучков (играл в молодежке на Евро-2004, несколько матчей провел в составе национальной команды Беларуси) и Валерий Белявский - пожизненно дисквалифицированы и объявлены персонами нон грата в белорусском футболе. Другие фигуранты дела получили денежные штрафы от 1270 до 6353 долларов и дисквалификации на срок от одного года до трех лет.