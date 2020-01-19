«Главное – добыть и создать свой бренд»: Беларусь может зарабатывать на воде, как Эмираты на нефти
Судя по данным, которые приводят эксперты во всем мире, через пару десятков лет вода может стать таким же востребованным природным ископаемым, как нефть. Цифры ООН говорят следующее: сегодня уже почти 2 млрд людей живут без доступа к питьевой воде в домашних условиях, а более 40% населения планеты страдает от нехватки воды, и эта цифра растет. Доля пресной воды на планете - всего около 2,5-3% от всей воды на Земле. По прогнозам, к 2025 году почти половина численности планеты рискует столкнуться с нехваткой пресной воды.
Планета страдает от нехватки воды, а белорусы ее не ценят
Беларусь, по данным Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), входит в первую двадцатку стран по обеспеченности доступа населения к чистой воде.
- На одного жителя нашей страны приходится 5800 кубических метров воды. Для сравнения: в Польше и Украине этот показатель не выше 1700 кубов. Только в сутки один житель Беларуси расходует порядка 137 л, - приводит цифры Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.
- Подземные воды - наше национальное достояние, - уверяет замдиректора госпредприятия «Белгосгеоцентр» Алексей Вавриш. - На 1 января 2019 года в Беларуси числилось 412 участков водных месторождений. 408 из них подходят для хозяйственно-питьевого водоснабжения, 4 - для технических нужд. В разработке - 262 месторождения.
Как рассказал специалист, в год Беларусь забирает из своих недр примерно почти 466 тысяч кубометров воды, и это всего 20% от запасов, которыми мы располагаем.
Беларусь забирает из своих недр примерно почти 466 тысяч кубометров воды, и это всего 20% от запасов, которыми мы располагаем.Фото: Ольга ИВАШЕНКО
- При этом сложилась неоднозначная ситуация: правительство и президент озабочены качеством питьевой воды и стоков, которые получаются в результате использования питьевой воды, - говорит начальник опытного производства НПЦ НАН Беларуси по материаловедению Алексей Шелковский. - Оборудование на многих объектах существенно изношено, на уровне госпрограмм финансируется наиболее нуждающееся в поддержке и реконструкции.
Есть и другие нюансы, которые, как считают эксперты, надо бы проработать. Оказывается, только 24% белорусов участвует в защите окружающей среды или хоть что-то для этого делают. То есть до продвинутого экологического сознания нам пока далековато.
«Пользуясь своей водой, финансируем даже американских уборщиц, но не себя»
Оказывается, чистая вода и стоки тесно связаны не только с экологией, но и с вопросами импортозамещения. Вода - это тоже производство.
- Одна из наших главных проблем - реагентная база, которую мы закупаем за границей, - говорит помощник гендиректора по внешнеэкономической деятельности и инновациям НПЦ НАН по материаловедению Александр Козлов. - Речь идет о материалах, которые применяются для очистки воды и сточных вод. Только в 2018 году, по нашим данным и данным Минэкономики, за импорт оборудования для нашей страны мы заплатили порядка 300 млн долларов. Пока мы покупаем импортное, мы финансируем даже уборщиц в Америке, но только не себя. Уйти от этого на 100% мы не сможем, но переформатировать наши технологии на отечественные разработки реально. Могу сказать, что уже сегодня у нас есть целая линейка оборудования, которая способна заменить импортные аналоги, к тому же адаптированная к нашим объектам и особенности воды.
На одного жителя нашей страны приходится 5800 кубических метров воды.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
- Это оборудование уже работает где-то? И если да, есть ли ощутимый эффект?
- Всем известна программа развития Оршанского района до 2023 года. Эту программу мы попытались увязать в том числе и с водой. Разработали партию станций, которые в дальнейшем будем внедрять по всей стране. Основная проблема нашей воды - содержание в ней железа, нестандартных примесей, запах, цветность, мутность. Кое-где присутствует марганец, который тоже нужно убирать. Зная этот набор примесей и разбираясь в технологических нюансах очистки воды, мы разработали станцию обезжелезивания небольших производительностей, проще говоря - станцию по очистке питьевой подземной воды. Там почти космический корабль - все из нержавеющей стали, долговечно, надежно и безопасно. Технология очистки - симбиоз применяемых технологий. Чаще всего железо из питьевой воды убирают методом окисления. Мы применили окисление воздухом, оно мгновенное и дает довольно быстрый результат. Качество воды подтверждается анализами - железа практически нет, - уверяет собеседник.
По его словам, станция идеально подходит для небольших населенных пунктов, а таких у нас много. Опытный образец запустили в Заславле, затем установили еще три станции в Брестской области. До 2025 года в каждой области нужно построить не менее 40 станций.
- Результат отличный - как только населению подали хорошую чистую воду, люди сразу стали пить и потреблять намного больше воды из крана, отказываясь от бутилированной, - говорит Александр Козлов.
- На 2019 год в стране было намечено строительство порядка 250 станций обезжелезивания воды, - дополняет консультант управления коммунального хозяйства и энергетики Министерства ЖКХ Беларуси Ирина Саливончик. - Основная их часть находится в завершающей стадии.
Как выжать деньги из белорусской воды?
Если оборудование для очистки воды мы создавать уже научились, то получать с этого выгоду - пока нет. С такими запасами питьевой воды, как у нас, можно рассматривать воду как огромный экспортный источник. К тому же по цене она постепенно опережает нефть и другие полезные ископаемые. Для сравнения: стоимость тонны нефти на мировом рынке - порядка 500 долларов, а воды из известных экологически чистых источников - почти 800 долларов! Так можно ли заработать на белорусской воде?
- Это возможно, - уверяют эксперты главного управления природных ресурсов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. - По своему содержанию белорусские воды подразделяются на гидрокарбонатные, хлоридные, сульфатные и сложного состава. А в некоторых видах есть еще и биологически активные вещества, которые автоматически повышают их ценность: сероводород, бром, йод, фтор… Но существует проблема: там, где есть источники и скважины или могут находиться месторождения, отсутствует инфраструктура.
С такими запасами питьевой воды, как у нас, можно рассматривать воду как огромный экспортный источник.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
- А инвесторов из того же Евросоюза, где проблема с водой уже очень актуальна, наша вода привлекает?
- Для потенциальных инвесторов у нас есть дорожная карта с информацией о перспективных проектах. У нас их больше десятка. Больше всего в Могилевской области, - сказали нам в Национальном агентстве инвестиций и приватизации. - Но хоть европейский рынок и Беларусь рядом, есть препятствия, которые снижают привлекательность водного бизнеса в Беларуси. Производство безалкогольных напитков у нас слишком низкомаржинальное. Для реального выхода на большой европейский рынок нужно серьезно вложиться в сертификацию, логистику, маркетинг, рекламу. Общая сумма нужных инвестиций - не меньше 15 млн долларов. У наших бизнесменов таких денег просто нет. А иностранные компании просчитывают не только инвестиционный климат, но и ожидаемый результат.
Пока что ситуация такая: стоимость воды в бутылке составляет примерно 1% от общей стоимости этого товара. Еще где-то 7 - 9% приходится на бутилирование, тару, упаковку. А все остальные затраты - транспорт, логистика, реклама и маркетинг. Это почти как у резидентов Парка высоких технологий!
По мнению экспертов, реально получать доход от белорусской воды можно будет, если сконцентрировать все основные платежи в налоге на добычу природного ресурса, сделать систему более прозрачной, а также привлечь крупные международные компании с их возможностями и знанием международных рынков. В идеале, чтобы бренд еще и был привязан к источнику. В таком случае «водные инвесторы» вполне могут прийти к нам и задержаться надолго.