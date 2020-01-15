2020-01-17T21:09:35+03:00
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КП Беларусь

Известные белорусские музыканты, а еще муж и жена, создали новую группу и назвали ее Lovestory

Они представляют свою первую песню «Ещё один шанс». Сведением трека занимался звукорежиссер Дмитрий Иваней, который работает с группой «Океан Ельзи»
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Фото: предоставлено группойФото: предоставлено группой
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Новая группа с красноречивым названием Lovestory - это барабанщица могилевской группы AKUTE Vicky Fates и фронтмен и вокалист березовского рок-коллектива :B:N: («Бяз Назвы») Алесь Лютыч. Алесь и Вика - муж и жена.

- Конечно, мы близки друг другу в эмоциональном плане, у нас похожие взгляды на жизнь, ценности, творчество, вдохновение. Поэтому для нас абсолютно естественно создать творческий тандем, который будет писать музыку и делиться своими эмоциями со слушателями и зрителями, - рассказывает о возникновении группы Алесь Лютыч.

Группа представляет свой первый сингл «Ещё один шанс», который готовили около полугода. Работали в студиях Everest и Yarmola Studio, сведением трека занимался звукорежиссер Дмитрий Иваней. Он известен по работе с :B:N:, AKUTE, Nizkiz, J:Морс, «Океан Ельзи», Ани Лорак, «Воплі Відоплясова» и многими зарубежными коллективами.

- Наш сингл - это тот самый рок-н-ролл, который мы любим и который у нас получается делать хорошо. Это музыка, которая пишется от души, - говорит Алесь.

В поддержку сингла группа сразу выпустила и клип. Режиссером выступил молодой белорусский клипмейкер Антон Мамоненко, известный по созданию видео для таких исполнителей, как Макс Корж и NaviBand, а также для блогера Влада Бумаги.

- В планах – познакомить аудиторию с нашей музыкой и завоевать собственного слушателя, который смотрит на мир так же, как и наша группа. Мы уже работаем над полноформатным альбомом, в который войдут песни как на русском, так и на белорусском языках, а также готовим полноценный сет-лист для выступления на различных концертах и фестивалях, - рассказывает Vicky Fates.

Lovestory "Ещё один шанс".Новая белорусская группа LOVESTORY представляет свою первую работу песню Ещё один шанс . Режиссер видео: Антон Мамоненко

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