«Александрия»: квартиры в новом доме вызвали большой интерес

Старт - это лучшие условия для тех, кто серьезно настроен на покупку жилья в столице.

Более того, у покупателей есть и еще один весомый аргумент - застройщик «Дана Холдингз» по многочисленным просьбам продлил длительную рассрочку в комплексе «Минск Мир» на прежних условиях до конца января. И квартиры здесь можно купить в рассрочку до 10 лет!

Александрия: квартиры в новом доме комплекса Минск Мир вызвали большой интерес.

В любом случае дом «Александрия» - очень интересный вариант с точки зрения покупки в нем квартиры. Он назван в честь древнейшего города Средиземноморья, и в стильном здании есть черты, которые делают его особенно привлекательным.

Дом «Александрия» квартала «Африка».

«Александрия» - символ одного из семи чудес света

В доме «Александрия» - 24 этажа и 281 квартира от 30 до 74 квадратных метров.

Все квартиры свободной планировки. Определить количество и размер комнат жильцы смогут самостоятельно.

В квартирах - остекленные лоджии с тонировкой, а начиная с пятого этажа - французские окна с детскими замками безопасности.

В доме «Александрия» все квартиры свободной планировки, остекленные лоджии с тонировкой, начиная с пятого этажа – французские окна.

Хотите что-то особенное? Тогда обратите внимание на первый этаж - здесь будут находиться квартиры с отдельным входом с придомовой территории, приватной террасой со стеклянным козырьком от осадков и собственной калиткой. Вы будете чувствовать себя почти как в таунхаусе!

Подъезд сквозной, с двумя выходами - на улицу, к парковкам для автомобилей, и в тихий зеленый двор. Главный вход с пандусом, а вся входная группа отделана керамогранитной плиткой.

Впрочем, подъезд - слово для описания не самое подходящее! Здесь красивое и просторное лобби, которое получит эксклюзивный дизайн: гранитные полы и порталы лифтов, стильное и практичное оформление стен. Предусмотрено, что в лобби будет стойка консьержа и туалетная комната с пеленальным столиком.

Просторное дизайнерское лобби дома "Александрия".

Современные дома высотные, и подъем даже на самый верх никогда не создаст проблем жильцам «Александрии». Ведь здание будет оборудовано тремя скоростными бесшумными лифтами ведущего мирового производителя OTIS!

В зеленом обустроенном дворе жителям понравятся детские и спортивные площадки, а также зоны спокойного отдыха.

Зеленый двор обустроен для детского и спортивного отдыха.

Проектировщики постарались отразить название дома не только в оформлении лобби, но и фасадов. Дом «Александрия» получит оригинальное цветовое решение - в теплых песочно-коричневых тонах. Окна - с бронзовой тонировкой. С восточной и западной сторон здание будут венчать декоративные элементы в виде лучей маяка - это символ одного из семи чудес света, Александрийского маяка.

С восточной и западной стороны здание будут венчать декоративные элементы в виде лучей Александрийского маяка.

Для покупателей важна и скорость возведения жилья: строительство дома «Александрия» уже началось, а срок его сдачи запланирован на первый квартал уже в следующем году!

«Минск Мир»: все необходимое здесь в шаговой доступности!

Квартал «Африка» - новая локация на карте комплекса «Минск Мир», уже восьмой, в котором продаются квартиры.

Он расположен в западной части комплекса, и с юго-восточной стороны к нему будет примыкать новый городской парк площадью 10 гектаров. Это идеальное место для прогулок, детских игр и занятий спортом!

Квартал «Африка».

Непосредственно на территории квартала запланирован детский сад с бассейном, а в кварталах по соседству - две современные школы.

На территории квартала запланирован детский сад с бассейном.

В кварталах по соседству - две современные школы.

Внутренние дворы квартала «Африка», как и принято в комплексе «Минск Мир», будут свободны от движения машин. Но автовладельцы обижены не будут - жители и их гости смогут разместить машины на открытых парковках по периметру или в паркингах. К слову, первый в комплексе «Минск Мир» девятиуровневый крытый паркинг, способный принять до 800 автомобилей, начал свою работу минувшей осенью.

Девятиуровневый крытый паркинг.

В квартале появятся также объекты культурно-бытового назначения, магазины и кафе. Зеленая дворовая территория получит востребованные жителями спортивные и детские площадки.

Напомним, что «Минск Мир» получил награду EuropaProperty в 2018 году как самый масштабный многофункциональный комплекс Европы. Это самый современный строящийся комплекс, расположенный в непосредственной близости от центра города.

Здесь предусмотрено развитое транспортное сообщение - две станции новой линии метро, а также остановки наземного транспорта, маршруты которого удобно впишутся в инфраструктуру жилого комплекса.

Две станции метро и остановки наземного транспорта, маршруты которого удобно впишутся в инфраструктуру жилого комплекса.

«Минск Мир» строится по принципу «город в городе», что предполагает главное - все необходимое здесь в шаговой доступности! На территории комплекса разместятся детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, магазины и спортивные центры, кафе и рестораны.

Любимым местом для покупок и отдыха многих жителей столицы станет новый крупный ТРЦ «Мара Молл» с магазинами, фуд-кортом и развлечениями на любой вкус.

А деловое сердце комплекса - Международный финансовый центр Minsk World, который должен стать не только центром притяжения инвестиций со всего мира, но и способствовать созданию тысяч рабочих мест в Беларуси. Вполне возможно, многие жители комплекса «Минск Мир» в будущем смогут ходить на свою престижную работу пешком.

Международный финансовый центр Minsk World – деловое сердце комплекса.

И еще один приятный сюрприз для покупателей - они могут практически в режиме онлайн следить, как продвигается строительство комплекса и сколько этажей возведено в выбранном доме! Поможет им в этом видео-тур на сайте застройщика.

«Свободная планировка - это большой плюс»

Не упустить возможность выбрать квартиру на старте продаж и воспользоваться уникальными финансовыми инструментами от «Дана Холдингз» спешат многие. Иван Гнеденок, например, квартиру пришел выбирать с дочерью и сыном.

Иван Гневенок с дочерью и сыном.

- Мы планируем построиться в комплексе «Минск Мир». В каком квартале и доме - еще рассматриваем, вариантов много, и все отличные! Район новый, сообщение удобное, метро будет. Там вообще кругом проспекты! Школы строят, детские сады. Считаю, что свободная планировка - это тоже большой плюс, как строитель говорю: сделаешь все в квартире, как ты сам хочешь, как тебе удобнее! - рассуждает Иван.

Семья рассчитывает использовать финансовые инструменты, которые предлагает «Дана Холдингз», потому и не затягивает с принятием решения.

- Хотим воспользоваться или кредитом, или рассрочкой, поэтому перебираем различные варианты. Рассрочка выглядит предпочтительнее - по кредиту все-таки идут существенные переплаты, а рассрочка - вообще без процентов! И длительный срок очень важно. Мы сравнивали с предложениями других застройщиков: один-два года рассрочки для семьи с детьми и обычными доходами - слишком мало.

Иван Гнеденок прав - с длительной рассрочкой позволить себе квартиру могут многие семьи с обычными стабильными доходами.

В комплексе «Минск Мир» рассрочка предоставляется до 10 лет и, по просьбам покупателей, на прежних условиях. Но только до конца января, поэтому времени воспользоваться именно этим финансовым инструментом осталось не так и много - всего две недели. Напомним: для покупки необходим первый взнос в размере от 30% стоимости квартиры, который можно оплатить и с помощью партнерского банковского кредита в размере до 40 тысяч рублей, а остальная сумма вносится равными частями ежемесячно весь выбранный срок рассрочки. Справка о доходах и поручители не нужны, только паспорт для оформления договора!

Существенные скидки ждут тех, кто готов сразу заплатить за квартиру собственными средствами или с привлечением кредитов банков.

И, конечно же, есть выгодные кредиты от банков-партнеров - это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. В первый год ставка по кредиту составит всего 4,99% или по другой программе - 6,99% годовых на первые два года.

Все подробности по условиям покупки квартир в новом доме «Александрия» можно узнать на сайте bir.by. Но еще лучше - заглянуть в эти дни в отдел продаж застройщика. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные дни - с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 9 («Дана Центр», 1-й этаж), ст. метро «Восток». Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269-32-90, +375 17 39-39-465.

ИООО «Дана Астра». УНП 191295361.