2020-01-20T17:58:01+03:00
Общество
КП Беларусь

«Мы никаких раскопок не будем вести»: как власти и бизнес решают конфликт на месте замка Анастасии Слуцкой

Там идет реконструкция бывшего ресторана под магазин «Виталюр». И в процессе ее нашли не только ценности и древние кости, но и нарушения
Ольга ШУМАНСКАЯ
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На месте стройки какое-то время находилась резиденция Радзивиллов. Фото: старый планНа месте стройки какое-то время находилась резиденция Радзивиллов. Фото: старый план
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Территория Нижнего замка в Слуцке, где идет стройка, официально не имеет охранного статуса, однако, по мнению специалистов, это самая ценная с исторической точки зрения территория города.

Рядом с ней расположен Верхний замок - памятник археологии IX - XIII веков. Именно с Верхнего и Нижнего замков начал заселяться 900-летний город. А позже именно здесь знаменитая по одноименному фильму княгиня Анастасия героически отстояла Случеск от набега крымских татар. От былого величия сейчас осталась крайне мало, по сути, только само городище - большой холм в центре города. Но в земле, по словам старшего научного сотрудника Института истории Национальной академии наук Беларуси Николая Волкова, могут быть ценные артефакты XII века.

Именно на этом месте и идет реконструкция ресторана под новый магазин сети «Виталюр». Идет с нарушениями закона, так как перед началом работ нужно было утвердить зоны охраны историко-культурной ценности. По словам Антона Астаповича, председателя Общества охраны памятников истории и культуры, эти документы еще находятся на стадии утверждения в Министерстве культуры. И пока они не утверждены, работы начинать было нельзя.

Плюс работы начались без археологического надзора, то есть все находки в районе стройки станут обычным строительным мусором. Тут уже были найдены человеческие кости. Николай Волков считает, что это кости 500-летней давности - на месте Нижнего замка находились две церкви, возле которых хоронили местных жителей.

«Мы уже никаких раскопок не будем вести»

Именно поэтому Слуцкий райисполком и направил «Виталюру» письмо с требованием об остановке строительства. Также исполком порекомендовал организации обратиться в Институт истории НАН Беларуси для заключения договора на проведение археологического сопровождения и согласования строительных работ. Правда, письмо исполком направил 10 января, после публикации материала в «Комсомолке». Строительство же началось еще в декабре, и к моменту получения письма от местных властей «Виталюр» уже завершил все земляные работы на этой территории.

- Сейчас идут внутренние отделочные работы, раскопок никаких мы не ведем. Они уже все выполнены. И мы их выполняли по старым сетям: шла теплотрасса - мы ее меняли на новую, шла канализация - мы ее сменили. Мы вообще пытаемся ничего не копать. А трубу водопровода собираемся протаскивать по существующей трубе. Мы уже никаких раскопок не будем вести, только благоустраивать, - говорит представитель торговой сети. - Конечно, будем работать и с исполкомом, и с Академией наук, это в наших интересах.

Собеседник уверен, что работы никак не могут повредить культурному слою, а вот кости, по его словам, были найдены не на их территории. Письмо с просьбой установить их точное местонахождение «Виталюр» направил в Управление внутренних дел Минского облисполкома.

Также собеседник заверил, что охранная зона сделана и с документами у них все в порядке.

- Мы направили в исполком письмо о том, что у нас проект прошел экспертизу, что экспертиза запрашивала информацию о том, попадаем ли мы в пятно охраняемой зоны или нет, и эту информацию мы предоставили, - утверждает сотрудник «Виталюра».

Также он уверяет, что без необходимых документов проект не мог быть утвержден. Между тем, по словам историков, ситуация, когда строительство идет без утверждения зоны охраны историко-культурной ценности, весьма распространенная. Дело в том, что, несмотря на требования закона, по словам Антона Астаповича, никакого наказания за отсутствие таких документов пока не предусмотрено.

Так выглядит на карте место, где идет строительство. Фото: скрин

Так выглядит на карте место, где идет строительство. Фото: скрин

За ситуацией должны следить на месте

В Институте истории НАН Беларуси говорят, что местные власти поздно спохватились.

- Там уже, скорее всего, все работы завершены. Чтобы оценить ситуацию, наши сотрудники после обращения «Виталюра» выедут на место. Если работы действительно сделаны, то смысла в заключении договора на проведение археологического надзора не будет, как и в остановке самой стройки, - считает заведующий отделом археологии Средних веков и Нового времени Вадим Кошман. - Именно местные органы власти должны отслеживать ситуацию, а не согласовывать все что угодно. Как они уничтожали с 1986 года свое Замчище летописное, так они и продолжают это делать.

Он поясняет, что местные власти могут давать разрешение на такого рода работы при наличии заключения от Академии наук. Но местный исполком в академию не обращался.

- Тем самым он нарушил административную процедуру. И это типичная ситуация для Беларуси. Дело в том, что Беларусь не имеет прецедента судебного наказания за данного рода нарушения Кодекса о культуре, Административного и Уголовного кодексов, - поясняет собеседник.

«Надо жить по закону»

На месте реконструкции побывал один из специалистов по истории Слуцка археолог Леонид Колединский. Он тоже придерживается теории о том, что кости нашли не на территории строительства:

- Там выкопаны две небольшие ямки и прослеживается не очень выразительный культурный слой. Я бы сказал, что большого ущерба тут не нанесено, так как слой тощий. По воспоминаниям старожилов, в этой местности ранее находили артефакты XII - XIV веков. Сам Нижний замок был уничтожен во время строительства в далекие 60-е годы. Но это не отменяет того, что работы изначально нужно было согласовать, выполнить правила и провести работы под наблюдением археолога. Надо жить по закону.

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