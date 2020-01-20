Философия света Марии Исаёнок: в галерее «АртХаос» открывается персональная выставка художницы

С 23 января здесь будет работать персональная выставка Марии Исаёнок «Светасофія жыцця».

Имя выпускницы Минского художественного училища, члена Союза художников Беларуси Марии Исаёнок внесено в словарь Кембриджского биографического центра. Ее работы находятся в художественных музеях Беларуси, России и Китая, в частных коллекциях многих стран мира. Искусствоведы отмечают высокие ноты лиризма и нежности в ее творчестве. И не удивительно, что картины мастера не оставляют зрителя равнодушным. Каждый замечает в них что-то свое, важное и светлое.

Исаёнок Мария Ивановна. Восеньскія кветкі. 70х70 см, холст, масло. 2001 г.

Исаёнок Мария Ивановна. Кветкі на маміным абрусе. 60х60 см, холст, масло. 2001 г.

Свет - основа Бытия. «Да будет свет», - сказал Господь в третьем стихе «Бытия» вечной книги. Отражение того света в наших душах окрыляет и вдохновляет. И название, которое Мария Исаёнок дала своей новой выставке, не случайно - «Светасофія жыцця». Это симбиоз света и философии, это ощущение жизни, в котором важнейшее место занимают самые светлые, теплые воспоминания.

Исаёнок Мария Ивановна. Астры. Оргалит, масло, 685x59 см. 2002 г.

Исаёнок Мария Ивановна. Столик у окна. Холст, масло, 100 х 70 см. 2001 г.

Что значит быть на светлой стороне Бытия? Просто уметь любить! Людей, страну, жизнь, свое прошлое и свое будущее. В картинах Марии Исаёнок любовь живет, она реальна и ощутима. Наполненные светом работы отражают то, что душе художника по-настоящему дорого.

Как рассказала Мария Исаёнок, выставка состоит из работ, написанных в разное время. «Это маленькие искорки моей жизни. В произведениях то, что я любила и люблю», - объяснила концепцию экспозиции художница. Мир настолько прекрасен, что повторить его невозможно. Можно лишь создать свой собственный мир, который тоже окажется неповторимым, считает Мария Исаёнок.

Мария Исаёнок.

Заглянуть в мир философии света и приглашает галерея «АртХаос».

Познакомиться с работами Марии Исаёнок, а также приобрести понравившиеся картины минчане и гости столицы смогут до 5 февраля. Художественная галерея «АртХаос» работает ежедневно с 10.00 до 22.00 по адресу ТРЦ Dana Mall, ул. П. Мстиславца, 11. Вход свободный.

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