2020-01-20T22:01:01+03:00
Общество
КП Беларусь

Философия света Марии Исаёнок: в галерее «АртХаос» открывается персональная выставка художницы

Художественная галерея «АртХаос», расположенная в главном атриуме столичного торгово-развлекательного центра «Дана Молл», начинает год с новой экспозиции
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С 23 января здесь будет работать персональная выставка Марии Исаёнок «Светасофія жыцця».

Имя выпускницы Минского художественного училища, члена Союза художников Беларуси Марии Исаёнок внесено в словарь Кембриджского биографического центра. Ее работы находятся в художественных музеях Беларуси, России и Китая, в частных коллекциях многих стран мира. Искусствоведы отмечают высокие ноты лиризма и нежности в ее творчестве. И не удивительно, что картины мастера не оставляют зрителя равнодушным. Каждый замечает в них что-то свое, важное и светлое.

Исаёнок Мария Ивановна. Восеньскія кветкі. 70х70 см, холст, масло. 2001 г.

Исаёнок Мария Ивановна. Восеньскія кветкі. 70х70 см, холст, масло. 2001 г.

Исаёнок Мария Ивановна. Кветкі на маміным абрусе. 60х60 см, холст, масло. 2001 г.

Исаёнок Мария Ивановна. Кветкі на маміным абрусе. 60х60 см, холст, масло. 2001 г.

Свет - основа Бытия. «Да будет свет», - сказал Господь в третьем стихе «Бытия» вечной книги. Отражение того света в наших душах окрыляет и вдохновляет. И название, которое Мария Исаёнок дала своей новой выставке, не случайно - «Светасофія жыцця». Это симбиоз света и философии, это ощущение жизни, в котором важнейшее место занимают самые светлые, теплые воспоминания.

Исаёнок Мария Ивановна. Астры. Оргалит, масло, 685x59 см. 2002 г.

Исаёнок Мария Ивановна. Астры. Оргалит, масло, 685x59 см. 2002 г.

Исаёнок Мария Ивановна. Столик у окна. Холст, масло, 100 х 70 см. 2001 г.

Исаёнок Мария Ивановна. Столик у окна. Холст, масло, 100 х 70 см. 2001 г.

Что значит быть на светлой стороне Бытия? Просто уметь любить! Людей, страну, жизнь, свое прошлое и свое будущее. В картинах Марии Исаёнок любовь живет, она реальна и ощутима. Наполненные светом работы отражают то, что душе художника по-настоящему дорого.

Как рассказала Мария Исаёнок, выставка состоит из работ, написанных в разное время. «Это маленькие искорки моей жизни. В произведениях то, что я любила и люблю», - объяснила концепцию экспозиции художница. Мир настолько прекрасен, что повторить его невозможно. Можно лишь создать свой собственный мир, который тоже окажется неповторимым, считает Мария Исаёнок.

Мария Исаёнок.

Мария Исаёнок.

Заглянуть в мир философии света и приглашает галерея «АртХаос».

Познакомиться с работами Марии Исаёнок, а также приобрести понравившиеся картины минчане и гости столицы смогут до 5 февраля. Художественная галерея «АртХаос» работает ежедневно с 10.00 до 22.00 по адресу ТРЦ Dana Mall, ул. П. Мстиславца, 11. Вход свободный.

ИООО «Зомекс Инвестмент». УНП:191061449.

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