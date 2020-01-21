«Вы что, меня разыгрываете?» Зашел в магазин за продуктами - и выиграл автомобиль!

Представьте, что вам звонят с незнакомого номера и говорят, что вы выиграли автомобиль. Как бы вы отреагировали на такой звонок: обрадовались или решили, что друзья вас разыгрывают?

Менеджер по продажам Роман Шпитальников из Минска такому звонку сначала не поверил. Он решил, что это розыгрыш - ведь никогда до этого он не выигрывал крупных призов. Но возможности поймать удачу за хвост не исключал, поэтому накануне принял участие в рекламной игре «Время выигрывать призы с NESCAFE и NESTLE!», которая проходит в сети магазинов «Виталюр».

- Я покупал продукты в магазине возле своего дома на улице Жиновича. Увидел, что там проходит рекламная игра, для участия в которой надо было купить продуктов минимум на 20 рублей, в том числе кофе или шоколадку, которые участвуют в акции. Мы любим сладкое, поэтому я решил побаловать семью и приобрел две шоколадки NESTLE.

Роман Шпитальников.

Покупка оказалась счастливой: Роману достался один из четырех автомобилей Volkswagen Polo, которые были на кону в рекламной игре.

- Когда я понял, что это не шутка и что я действительно выиграл приз, то, конечно, очень обрадовался! А мои близкие не верили до тех пор, пока я не показал им свою фамилию в списке победителей на сайте магазина. Как-то скептически люди относятся к тому, что можно вот так поймать удачу, для всех это было неожиданно. Но я как раз-таки понимал, что в этой игре все будет честно, потому что я знаю законодательство Беларуси и думаю, что серьезные бренды не стали бы рисковать своей репутацией.

Роман и его жена - молодые родители двойняшек, которым сейчас 1,6 года, поэтому в их семье новенький автомобиль будет очень кстати. Поскольку у победителя игры свой автомобиль уже был, на семейном совете решили, что на новой машине будет ездить супруга Романа. Права у нее есть, а вот машины как раз и не хватало!

«Никогда не везло в розыгрышах. А тут выиграла автомобиль!»

Еще одним человеком, который сядет за руль новенького авто, стала Марина Евгеньевна Шелехина.

- Я работаю товароведом в магазине и постоянно покупаю здесь продукты. Однажды мне предложили на кассе купить шоколадку NESTLE, и я согласилась. Сказала: «Выиграю - так выиграю», - мы посмеялись, да и все. Даже мыслей не было, что мне достанется крупный приз…

Марина Шелехина.

А потом раздался тот самый звонок с ошеломляющей новостью.

- Когда мне позвонили и сказали, что я выиграла автомобиль, то у меня, конечно, был шок! Я потом зашла в личный кабинет, который завела на сайте магазина для участия в игре, и проверила - оказалось, что это действительно правда.

Раньше Марине в играх не везло. Она покупала лотерейные билеты, но никогда ничего не выигрывала. И в этой рекламной игре она стала победительницей не с первого раза. Но женщина не теряла надежды - и вот наконец удача ей улыбнулась.

- Теперь буду играть чаще! - говорит счастливая победительница.

Кстати, водительские права у Марины есть, а машина, которую она выиграла, станет ее первым собственным автомобилем.

БУДЬ В КУРСЕ!

Рекламная игра «Время выигрывать призы с NESCAFE и NESTLE!» продолжается. А это значит, что и вы можете оказаться в числе счастливчиков, выигравших смартфон, автомобиль или даже главный приз - квартиру в Минске!

Как принять участие в конкурсе?

1. Купите в сети магазинов «Виталюр» игровой продукт (участвует весь ассортимент NESCAFE GOLD в стеклянных банках и весь ассортимент шоколада NESTLE) в общем чеке на 20 рублей с картой «Виталюр» или «Моцная картка».

2. Подтвердите участие в личном кабинете my.vitalur.by.

3. Выиграйте призы!

Совершить покупку для участия в игре можно по 26 января 2020 года включительно.

ООО «Нестле Бел». УНП 192702000.

Владелец товарных знаков Société des Produits Nestlé S.A.