В школы вернули военруков: они займутся учебно-полевыми сборами и помощью военкоматам

На Национальном правовом портале появилась информация об изменениях в Едином квалификационном справочнике должностей служащих. Среди прочих в перечне появились руководители по военно-патриотическому воспитанию – да-да, по сути это памятные всем с советских времен военруки. Они будут преподавать курс «Допризывная и медицинская подготовка». Изменения в справочнике означают, что теперь на такую должность учреждения среднего образования смогут нанимать сотрудников или переводить уже имеющиеся кадры.

В постановлении Минтруда и соцзащиты сказано, что эти руководители должны среди прочего воспитывать «обучающихся по военно-патриотическому направлению в учреждениях общего среднего образования». Еще - обеспечивать в последних «реализацию идеологии белорусского государства в области обеспечения военной безопасности, в части, касающейся гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи». Наконец, этим руководителям предстоит заниматься формированием у юношей и девушек патриотического осознания и морально-психологических качеств для защиты Отечества и подготовки к военной службе.

Военрукам нового поколения предписано изучать и внедрять передовые формы и методы военно-патриотического воспитания. Тем более ему предписано этим же документом постоянно повышать свой профессиональный уровень.

Среди задач - взаимодействие с командирами воинских частей, начальниками военных факультетов и кафедр вузов. Цель - повышение престижа военной службы. А еще - проведение учебно-полевых сборов с детьми, оздоровительных лагерей военно-патриотического, оборонно-спортивного профиля, участие школьников в соревнованиях и конкурсах по профилю. С руководителем по физвоспитанию специалисту предстоит готовить ребят к выполнению нормативов физкультурно-спортивного многоборья «Защитник Отечества» для юношей допризывного и призывного возраста (15–17 лет и старше).

Также новые военруки будут помогать военкоматам отбирать юношей для поступления в учреждения образования госорганов, «входящих в систему обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь».

В квалификационные требования нового руководителя внесены не только опыт военной службы в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях, прохождение обучения по программам подготовки младших командиров или подготовки офицеров запаса на военных факультетах (военных кафедрах) вузов. Обязательно высшее образование, соответствующее педагогической деятельности, или высшее образование и переподготовка в области педобразования.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Напомним, весь 2019-й год решалось будущее преподавателей курса «Допризывной и медицинской подготовки». Так, еще в марте представитель Минобороны заявил: «В школах планируют ввести должность замдиректора по патриотическому воспитанию». А осенью уже министр образования Игорь Карпенко на коллегии госоргана, которым он руководит, заявил:

- В учреждениях общего среднего образования планируется ввести должность руководителя по военно-патриотическому воспитанию, пояснив, что «главой государства поставлена задача усилить воспитательную работу с подростками и молодежью.

Тогда же пресс-секретарь Минобразования Людмила Высоцкая сказала «Комсомолке»:

- Изменилась формулировка, но не значимость и функция человека на новой должности. Заниматься специалист будет и с мальчиками, и с девочками всех возрастов. Формы и методы работы могут быть самыми разными. В том числе забота о ветеранах, благоустройство захоронений и воинских могил, изучение истории воинских частей и соединений, партизанских отрядов и подпольных групп в годы Великой Отечественной войны, организация «звездных походов»…

Также Высоцкая отмечала, что «не исключено, что на эту должность будут находить людей, которые связаны или в прошлом были связаны со службой в армии».

- То есть в школу снова возвращаются военруки? – уточнили мы.

- Название должности будет другим, но по сути - да.

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