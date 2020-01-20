«Мы люди военные, время непростое». Президент назначил министра обороны Андрея Равкова госсекретарем Совета безопасности

Должность главы Совбеза была вакантной несколько недель. Напомним, предыдущий руководитель Станислав Зась стал генеральным секретарем ОДКБ с 1 января 2020 года. Но еще с конца прошлого года в верхах вели разговоры о том, что нужен новый человек. 29 ноября на встрече во Дворце Независимости со Станиславом Засем президент интересовался тем, кого предлагается назначить на вакантное место.

- Вам придется большой промежуток времени этим заниматься, пока новый человек не войдет в курс дела. Думаю, у вас какое-то время в Москве для этого найдется, - говорил тогда Александр Лукашенко Станиславу Засю.

20 января стало известно, что президент назначил генерал-лейтенанта Андрея Равкова на должность государственного секретаря Совета безопасности.

- Я вчера (19 января. - Ред.) принял решение о назначении вас в секретариат Совета безопасности государственным секретарем. Естественно, освободились должности, и я не счел нужным с этим тянуть. Мы люди военные, время непростое. Это не значит, что завтра война и нам с кем-то придется воевать - ни в коем случае. Но военная организация не терпит неопределенности, - цитирует Александра Лукашенко belta.by.

После назначения Андрей Равков рассказал, что намерен совершенствовать национальную систему безопасности.

- Главная задача, которую поставил глава государства, - это изучить все нюансы, совершенствовать и развивать национальную систему безопасности, - сказал Андрей Равков. Президент сказал и о том, что нужно эффективное взаимодействие всех структур силового блока. - Я не приехал из другой страны. Я белорус, живу в этой стране очень долго, знаю лично руководителей государственных органов, поэтому думаю, что общий язык, который мы уже нашли, поможет и сейчас в изучении некоторых нюансов (работы Совбеза, - ред.).

Александр Вольфович, Виктор Хренин и Андрей Равков. Фото: БелТА

Пост руководителя военного ведомства займет генерал-майор Виктор Хренин, который являлся командующим войсками Западного оперативного командования. Начальником Генерального штаба ВС назначен генерал-майор Александр Вольфович, ранее работавший первым заместителем начальника Генштаба.

По словам президента, кандидаты на должности министра обороны и начальника Генштаба рассматривались несколько месяцев.

- Нам очень важно сейчас поднять значимость войск. И Хренин, и Вольфович - это люди одного калибра, люди подготовленные. Я внимательно изучал их биографии: они параллельно прошли тот же путь. Я всегда дотошно смотрю, были ли «на земле». Они и взводами командовали, и ротный опыт, и батальона. То есть они знают жизнь армии не понаслышке. Это очень важно. Я думаю, что они найдут взаимопонимание. Иначе и быть не может в белорусской армии. Если понимания нет, значит, и людей там не должно быть таких, - сказал Александр Лукашенко.

После назначения, Виктор Хренин пообщался с журналистами.

- В первую очередь - работа с людьми. В обществе есть большой запрос на справедливость и честность, - подчеркнул Виктор Хренин. - Основное - это люди, сохранение кадрового потенциала, обучение личного состава тому, что необходимо на войне. Также стоит задача содержания и эксплуатации имеющейся на вооружении техники - она должна быть готова к применению. Если у нас будут готовые люди и будет иметься техника, то нам никакая угроза не страшна. Поэтому на этих двух направлениях и будет сосредоточено основное внимание.

Назначая Александра Вольфовича, президент обратил внимание, что у него есть опыт работы в Генеральном штабе.

- Я счел необходимым не дергать его оттуда, потому что должность начальника Генштаба очень важная, - сказал президент. - Я, конечно, не созрел для того, чтобы реформировать армию таким образом, чтобы министр обороны какими-то представительскими функциями обладал, а начальник штаба был фактически руководителем армии. Я думаю, что единоначалие для нас нормально: у нас компактная, не такая большая и не малая армия. Нам не надо ломать здесь структуру управления, но общий язык надо находить.

Президент добавил, что перед назначением кандидатов изучались и отрицательные заключения по ним. Но, как передает belta.by, всех президент охарактеризовал как людей подготовленных и преданных Беларуси, «которые не мыслят своей жизни без этого куска земли».

- Думаю, у нас общие цели. Перед нами стоят общие задачи, и мы должны будем их решать, - сказал Александр Лукашенко.

ДОСЬЕ «КП»

Андрей Алексеевич Равков родился в 1967 году в деревне Ревяки Бешенковичского района Витебской области. Учился в Минском суворовском военном училище, позже с отличием и золотой медалью окончил Московское высшее общевойсковое командное училище и командно-штабной факультет Военной академии РБ. В 2005 году с отличием окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

С 1988 по 1997 год прошел все должностные ступени от командира взвода до командира батальона. С 1999 по 2003 год военную службу проходил в должностях начальника штаба и командира базы хранения вооружения и техники.

Андрей Равков был назначен министром обороны в 2014 году. До этого занимал должности начальника оперативного отдела - заместителя начальника штаба Западного оперативного командования, а также начальника штаба - первого заместителя командующего войсками Северо-Западного оперативного командования.

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ

Генерал-майор Виктор Геннадьевич Хренин родился 1 августа 1971 года в Новогрудке. В 1988 году он окончил Уссурийское суворовское военное училище в России, а в 1992-м - Омское высшее общевойсковое командное училище имени Фрунзе.

Как сообщает сайт министерства обороны, Виктор Хренин служил на должностях командиров мотострелкового взвода, разведывательного взвода, разведывательной роты, начальника пункта обработки информации в командном пункте отдельного разведывательного батальона. Затем работал заместителем командиров в отдельном мотострелковом батальоне, отдельном разведывательном батальоне. Руководил отдельным танковым батальоном, отдельным гвардейским мотострелковым батальоном 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования (ЗОК).

В 2005 году он окончил Военную академию Беларуси. После этого служил на должностях старшего офицера оперативного отделения оперотдела штаба ЗОК, заместителя командира, начальника штаба - первого заместителя командира 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады ЗОК, начальника штаба - первого заместителя командира 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады ЗОК, старшего офицера отдела главного оперуправления Генерального штаба Вооруженных сил, командира 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады ЗОК, командира 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады ЗОК, заместителя командующего войсками Западного оперативного командования.

С июля 2014 по июнь 2015 Виктор Хренин был начальником штаба и первым заместителем командующего войсками ЗОК. С июня 2015 года – и по настоящее время командовал всеми войсками ЗОК.

Александр Вольфович родился в 1967 году в Казани. Окончил Московское военное общевойсковое командное училище, позже командно-штабной факультет Военной академии Беларуси и Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Военную карьеру начал в 1988 году в Туркестанском военном округе. С 1993 года служит Вооруженных Силах РБ. Случил на разных должностях в учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов, на базе охраны и обслуживания Минобороны, в Генеральном штабе ВС и бригаде Северо-Западного оперативного командования (2005-2010). С 2010 по 2012 год – заместитель командующего войсками ЗОК. С 2012 года находился в должности начальника штаба - первого заместителя командующего войсками Северо-западного оперативного командования, а с 2015-го - командующего этими войсками. В 2018 году был назначен заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил.