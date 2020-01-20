«Травмы он мог нанести себе сам». Что нового в деле загадочной гибели белорусского дальнобойщика под Парижем?«Травмы он мог нанести себе сам». Что нового в деле загадочной гибели белорусского дальнобойщика под Парижем?
2020-01-20T16:52:32+03:00
Общество
КП Беларусь

«Травмы он мог нанести сам»: что нового в деле загадочной гибели белорусского дальнобойщика под Парижем

В ту ночь в кабине фуры нашли окровавленное тело белоруса Дмитрия Стешица, который работал в литовской транспортной компании
Геннадий МОЖЕЙКО
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Трагедия случилась в ночь с 3 на 4 августа прошлого года на стоянке дальнобойщиков в пригороде Парижа. В кабине фуры нашли окровавленное тело белорусского дальнобойщика Дмитрия Стешица, который работал в литовской транспортной компании.

- Стекло выбито, все измазано кровью - не только в кабине, но и снаружи, перевернуто вверх дном, словно что-то искали, даже навигатор разбит. Видно, что была борьба, - рассказывали коллеги водителя.

Версий было несколько: разбойное нападение, пьяная ссора с коллегами и даже самоубийство. Последней версии придерживаются в литовской страховой компании - страховка в этом случае не действует. Полиция Франции с выводами не спешила, а в посольстве Беларуси во Франции «Комсомолке» заявили, что действительно рассматривается несколько версий. Тело перевезли в Минск, Следственный комитет Беларуси провел собственную экспертизу, Дмитрия похоронили. Прошло уже полгода, но окончательного вывода все еще нет.

- Единственная бумага, которая пришла из французской полиции - вывод экспертов о том, что все травмы находятся, условно, в зоне действия самого себя - то есть он мог нанести их сам, - рассказала «Комсомолке» вдова Наталья. - Но никаких итоговых документов пока нет. Молчит и наш Следственный комитет. А литовская транспортная компания прислала документ о том, что в тот день Дмитрий находился в отпуске, а не на рабочем месте. А это значит, что это не производственная травма. Но в версию самоубийства я не верю.

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