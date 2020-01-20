Три поросенка, Хрущ, Супер-картошка Лаки и Енот Гуляка: невероятно смешные талисманы ЧМ по хоккею 2021 года в Минске и Риге

Пока Михаил Захаров думает, как оптимально подготовиться к чемпионату мира по хоккею этого года, организаторы ЧМ-2021 озаботились, кому быть талисманом первенства, которое пройдет в Минске и Риге.

На конкурс прислали более 100 заявок из Беларуси и Латвии. В шорт-лист конкурса отобрали 30 работ. Свои работы представляли как профессиональные художники и студии дизайна, так и обычные любители хоккея с чувством прекрасного. Сейчас их презентовали публике на сайте Федерации хоккея Беларуси и устроили народное голосование.

Пролистав все 30 изображений, словно побывал на выставке, где одновременно представлены работы школьников и зрелых дизайнеров. Кто-то всерьез старался сделать логотип талисмана, кто-то решил еще посостязаться в иронии. Вот, например, Лиса Летинс - у большинства сразу возникает ассоциация с персонажами древнеегипетской мифологии или с упоротым лисом из известного мема.

Лиса Летинс.

Да, обычно талисманами (или маскотами) на чемпионатах мира выбирали животных (лоси, пингвины, бобры, кролики, медведи и так далее). Хотя были исключения: снеговик Сноуи (1995 и 2002 года в Швеции), инопланетянин Спейси (2001 год в Германии).

Одна из предложенных работ для ЧМ-2021 тоже нетривиальна - варежки Бурштыначка и Крыштальшчык (на белорусском бурштын – янватрь, крышталь – хрусталь, кристалл). Автор отмечает, что друзья-руковицы победоносно держат клюшки вверх, Латвия славиться янтарем, в Беларуси изготавливают изделия из хрусталя, который, кстати, похож на лед. Что ж, нестандартные варианты – всегда хорошо.

Еще есть Ойлы - духи и хранители лесов в Беларуси и Латвии, собратья альпийских гномов и ирландского леприкона. Смотрятся как телепузики или покемоны, но если абстрагироваться от этого, то вполне очаровательно.

Помните, как в прошлом году дуэт Артема Сорокиа и Виталия Воронко на отборе в «Евровидению» представил песню «Potato aka Бульба»? Ее не выбрали даже в финал нацотбора, а в народе считали лучшей. Среди вариантов талисмана тоже есть картошка! Раз есть обычная картошка (голкипер РиМи), должна быть и Супер-Картошка - ее зовут Лаки. По замыслу талисман олицетворяет болельщика и его альтруизм.

Картошка среди вариантов талисмана.

Из вариантов еще выделяются Дракон по имени Цмачок – стильно и дерзко. Плюс хорошо работаю легенды, что давным-давно в Беларуси жили драконы, и они всегда готовы вернуться, когда надо. Рядом с драконом Рыцарь Ваяр. Если федерация футбола своим талисманом выбрала высокотехнологичного Ваяр, похожего на трансформера, тот тут классический рыцарь, только к холодному оружию дополнение – клюшка.

А как вам талисман в виде глухаря? Думаете, это намек на положение дел в белхоккее (все глухо)? Как будто нет. Его имя Дзiбуртык (состоит из двух слов, обозначающих янтарь). Концептуальная версия - три поросенка НаНа, НиНи, НуНу. Два олицетворяют Беларусь и Латвию, третий - неподкупных судей ИИХФ.

Концептуальная версия - три поросенка.

Енот Гуляка среди вариантов идет под первым номером и смотрится как классический талисман с профессиональной проработкой.

Енот ГУляка смотрится как готовый вариант.

Но лидер народного голосования хрущ Майс. Чемпионат мира проводится в мае, броня жука напоминает экипировку хоккеиста, цепкие лапы подобны амуниции вратаря. С виду полный сюрреализм, но и привлекает.

Лидер народного голосования Хрущ Майс.

Ожидается, что народное голосование продлится до 5 февраля. Но победителя ждет лишь приз зрительских симпатий. Официального талисмана из 30 вариантов выберет жюри, в состав которого входят Михаил Грабовский, Дарья Домрачева, резидент Comedy Club Андрей Скороход, солист группы БИ-2 Шура, чемпион UFC Андрей Арловский, олимпийская чемпионка по фристайлу Анна Гуськова, генеральный директор «Беларусьфильма» Владимир Карачевский и председатель ФХБ Геннадий Савилов, с латвийской – президент федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис, телеведущие Армандс Симсонс и Айвис Цериньш, руководитель оргкомитета турнира в Латвии Эдгарс Бунцис, гитарист группы Brainstorm Янис «Magic» Юбалтс, певец Интарс Бусулис и Каспарс Булс, исполнительный директор мобильного оператора BITE Latvia.

Талисманом чемпионата мира 2014 года в Минске был зубр Волат (в народе его прозвали Валерой), на ЧМ-2019 в Словакии - медведь Масейко, которого нарядили в шляпу и пояс пастуха. На ЧМ-2020 маскотом будет задорная корова по имени Кули.

на ЧМ-2019 в Словакии талисманом был медведь Масейко (справа), которого нарядили в шляпу и пояс пастуха. На ЧМ-2020 маскотом будет задорная корова по имени Кули. Фото: ИИХФ

Посмотреть все вариант и проголосовать можно на сайте ФХБ.

Глухарь - чем на талисман ЧМ-2021?

Какое голосование без Аиста?

Рыцарь Ваяр. К холодному оружию дополнение – клюшка.

Ёж. Похож на Яромира Ягра?

Милые Ойлы.

Дракон Цмачок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Принять чемпионат мира по хоккею мы сможем благодаря Харрисону Форду и драникам

Видеоролик о Беларуси, презентованный в Кельне, поразил не только иностранцев [видео+фото]