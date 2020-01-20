2020-01-20T16:52:32+03:00
Общество
КП Беларусь

«Поднимите мне веки!», или За что еще можно получить призы на радио «Легенды FM»

Звуки петард отгремели, остатки оливье давно съедены, елочные украшения убраны в коробку, а значит, пришла пора подводить итоги большого розыгрыша «Новогодний эспрессо», который проходил на «Легенды FM»
Поделиться:
Изменить размер текста:

Весь декабрь в рамках утреннего шоу ведущие разыгрывали призы от партнеров.

Слушателям звонили ведущие радиостанции и просили назвать кодовую фразу эфира. Это и философское «лучше маленькая 0,7, чем большая 0,5», и знаменитое «поднимите мне веки», и драматургическое «Сирано де Бержерак, Бержерак де Сирано». А за правильный ответ слушатели получали призы. Так, с понедельника по четверг разыгрывали сертификаты на покупку техники в онлайн-гипермаркете 21vek.by, а по пятницам - электрическую зубную щетку от Philips. И это не все! 31 декабря состоялся финальный розыгрыш кофемашины Philips среди победителей всех дней.

Мы пообщались с одним из организаторов, чтобы узнать, каково это - организовать предновогодний розыгрыш на целый месяц и при этом самому не потерять веру в чудо? Какие были сложности, а что порадовало?

«Организация розыгрыша началась задолго до его старта. Важно было найти партнеров, которые могли бы предоставить действительно хорошие призы, за которые слушателям было бы интересно побороться. Правила самой игры должны были быть интересными, веселыми, но при этом несложными, а розыгрыши - разнообразными. С этим проблем также не возникло - у нас замечательные креативные ведущие, которые действительно постарались, чтобы подарить слушателям позитивные эмоции.

Ну а если говорить о том, что порадовало больше всего, то это, конечно, отклик аудитории. К нам пришло более 4000 заявок на участие в игре. Это превзошло наши ожидания. Наши предположения о количестве участников розыгрыша базировались на исследованиях, которые проводит одна из исследовательских компаний, правда, теперь возникают определенные вопросы к данным, которые они предоставляют. Но мы рады тому, насколько наша аудитория активна и готова к взаимодействию», - рассказывает Сергей Ерохо, организатор розыгрыша «Новогодний эспрессо» на радио «Легенды FM».

Обладательницей кофемашины стала Ольга.

Обладательницей кофемашины стала Ольга.

За время проведения было определено 20 претендентов на победу в итоговом розыгрыше. Но получить кофемашину мог только один из них. И этой счастливицей стала Ольга. Примечательно, что она получила свой шанс на главный приз 30 декабря, то есть накануне главного розыгрыша! Мы искренне поздравляем победительницу! А сами усваиваем важный урок: верьте в чудо - и оно обязательно произойдет.

А если вы уже хотите проверить свою удачу, участвуйте в розыгрышах в новом утреннем шоу «Всем будет шоу!» на «Легенды FM» с 7 до 10 утра.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«В зале аплодировали, у меня все оборвалось внутри»: рассказ сестры приговоренных к смертной казни братьев Костиных из Черикова
Анна рассказала правозащитникам, почему их семью признавали неблагополучной, как она и дети дети переживали расследование и где они сейчас
Новости 24
Беларусь и Россия договорились о компенсации за грязную нефть
Минчанин обманул людей на 1 миллион долларов и подался в бега
Транзит российской нефти через Беларусь продолжается в штатном режиме
В Беларуси можно бесплатно попасть на консультацию к нотариусам. Рассказываем, когда именно
«На 5 - 8 градусов выше климатической нормы». В Беларуси на этой неделе ожидают теплую и сырую погоду
«Это не значит, что завтра война»: Лукашенко назначил нового министра обороны, госсекретаря Совбеза и начальника Генштаба ВС
Чуприс: белорусы предлагают ввести более суровые наказания за нарушения правил дорожного движения
В Пружанском районе автомобиль сбил парня, который сидел посреди дороги
"КоммерсантЪ": Беларусь и Россия остановила переговоры по транзиту нефти
На пожаре в Минске погибла 81-летняя пенсионерка
В Австрии итальянец сбил трех дальнобойщиков из Беларуси. Один из них погиб
Белорусы запустили петицию за отмену школьной формы
Без сугробов и сосулек: 20 января ожидается до +3 и туман
В Минске автомобиль Ford врезался в столб. Пострадала пассажирка
В Мозыре мужчина разбил витрину в аптеке из-за того, что ему не дали "Боярышника"
Минчанка гуляла с собакой и обнаружила на берегу Свислочи труп мужчины
Латвия подтвердила готовность поставлять в Беларусь нефть
Большой праздник: православные верующие отмечают Крещение
Под Скиделем пьяный водитель на Audi врезался в фуру
Фотофакт: редкое ДТП произошло в Гомеле - на автозаправке
Гомельские саперы обезвредили две авиабомбы
Еще один белорус умер в Египте! На отдыхе с женой и годовалым сыном в Хургаде скончался минчанин
18 января православные отмечают Крещенский сочельник