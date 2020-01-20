«Поднимите мне веки!», или За что еще можно получить призы на радио «Легенды FM»

Весь декабрь в рамках утреннего шоу ведущие разыгрывали призы от партнеров.

Слушателям звонили ведущие радиостанции и просили назвать кодовую фразу эфира. Это и философское «лучше маленькая 0,7, чем большая 0,5», и знаменитое «поднимите мне веки», и драматургическое «Сирано де Бержерак, Бержерак де Сирано». А за правильный ответ слушатели получали призы. Так, с понедельника по четверг разыгрывали сертификаты на покупку техники в онлайн-гипермаркете 21vek.by, а по пятницам - электрическую зубную щетку от Philips. И это не все! 31 декабря состоялся финальный розыгрыш кофемашины Philips среди победителей всех дней.

Мы пообщались с одним из организаторов, чтобы узнать, каково это - организовать предновогодний розыгрыш на целый месяц и при этом самому не потерять веру в чудо? Какие были сложности, а что порадовало?

«Организация розыгрыша началась задолго до его старта. Важно было найти партнеров, которые могли бы предоставить действительно хорошие призы, за которые слушателям было бы интересно побороться. Правила самой игры должны были быть интересными, веселыми, но при этом несложными, а розыгрыши - разнообразными. С этим проблем также не возникло - у нас замечательные креативные ведущие, которые действительно постарались, чтобы подарить слушателям позитивные эмоции.

Ну а если говорить о том, что порадовало больше всего, то это, конечно, отклик аудитории. К нам пришло более 4000 заявок на участие в игре. Это превзошло наши ожидания. Наши предположения о количестве участников розыгрыша базировались на исследованиях, которые проводит одна из исследовательских компаний, правда, теперь возникают определенные вопросы к данным, которые они предоставляют. Но мы рады тому, насколько наша аудитория активна и готова к взаимодействию», - рассказывает Сергей Ерохо, организатор розыгрыша «Новогодний эспрессо» на радио «Легенды FM».

Обладательницей кофемашины стала Ольга.

За время проведения было определено 20 претендентов на победу в итоговом розыгрыше. Но получить кофемашину мог только один из них. И этой счастливицей стала Ольга. Примечательно, что она получила свой шанс на главный приз 30 декабря, то есть накануне главного розыгрыша! Мы искренне поздравляем победительницу! А сами усваиваем важный урок: верьте в чудо - и оно обязательно произойдет.

А если вы уже хотите проверить свою удачу, участвуйте в розыгрышах в новом утреннем шоу «Всем будет шоу!» на «Легенды FM» с 7 до 10 утра.