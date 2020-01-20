2020-01-20T17:37:49+03:00
Спорт
КП Беларусь

Грецкий на Матч звезд КХЛ: гол плюс драники

Белорусский нападающий забросил свою первую шайбу в КХЛ [видео]
Владимир КРИУЛИН
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Перед буллитом Вячеслав Грецкий накормил Юлиуса Гудачека драниками. Фото: ХК Динамо МинскПеред буллитом Вячеслав Грецкий накормил Юлиуса Гудачека драниками. Фото: ХК Динамо Минск
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На этих выходных в Москве прошел Матч звезд КХЛ. В субботу в рамках мастер-шоу минский динамовец Вячеслав Грецкий перед исполнением буллита появился на льду в вышиванке и с соломенной шляпой. Под музыку «Касiў Ясь канюшыну» он привез голкиперу Юлиусу Гудачеку тарелку с драниками. Вратарь был несколько озадачен, но от угощения не отказался. Через пару минут Грецкий в ворота Гудачека исполнял буллит.

- Забивать было неудобно, хорошо, что бросил, а так еле доехал. Если честно, сердце колотилось, думал, оно остановится на старте! Потом уже успокоился, - сказал 20-летний нападающий. - Наш пресс-атташе как-то пообещал, что накормим драниками вратаря, вот я и выполнил обещание. Юлиус ничего не сказал, но раз съел, значит, вкусные получились.

Позже Грецкий сказал, что все пошло не по плану.

- Перед Беларусью хочется извиниться, потому что это был ужас. И это были по ходу картофельные сырники. Очень неудобно. Теперь придется кормить Гудачека нормальными по приезде, - сказал Грецкий в эфире hcdinamoby.

Зато наш нападающий еще бежал круг на скорость и выиграл у Дмитрия Яшкина из московского «Динамо». Сам Матч звезд состоял из четырех мини-игр между дивизионами. В полуфинале команда дивизиона Тарасова, за которую выступал Вячеслав, выиграла у сборной дивизиона Харламова (8:6). И Грецкий забросил свою первую шайбу в КХЛ. Пусть она была курьезной, в пустые ворота… Но хоть так.

Напомним, Грецкого на Матч звезд выбрали болельщики авансом - из-за звучной хоккейной фамилии. Получилось круто в плане пиара.

«Спасибо нашим болельщикам». Белорус Грецкий сыграет в Матче звезд КХЛ

Ждем голов от Славы и в официальных играх КХЛ: пока у него две голевые передачи в 14 матчах. 21 марта «Динамо» на «Минск-Арене» примет московский «Спартак». С 32 очками «зубры» делят последнее место в Западной конференции с рижским «Динамо».

Динамовец Вячеслав Грецкий забросил шайбу в Матче Звезд КХЛ 2020. Источник: twitter.com/khl

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