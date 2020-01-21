В Беларуси подорожают напитки в пластиковых бутылках

Государство всерьез взялось за мусор. На днях президент подписал указ «О совершенствовании порядка обращения с отходами товаров и упаковки», который вступит в силу с 1 июля 2020 года. Основная его цель – стимулировать отечественных производителей отказываться от полимерной упаковки в пользу экологической. Предприятиям, которые это сделают, государство будет компенсировать разницу. Условий ее предоставления два: во-первых, экоупаковка должна быть произведена на территории Беларуси, во-вторых, сделано это должно быть с использованием вторичного сырья, главным образом, стеклобоя и макулатуры.

- Новые инициативы президента и правительства - совершенствование предыдущего указа президентского указа № 313 «О некоторых вопросах обращения с отходами потребления», подписанного еще в 2012 году, - рассказала директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Гринцевич на прошедшем в БелТА брифинге. - Этот нормативный акт ввел в республике расширенную ответственность производителя Производители и импортеры неэкологичной упаковки должны нести ответственность за то, что происходит с этой упаковкой после утраты ею потребительских свойств.

Специалист также сообщила, что увеличивается плата за организацию сбора пластиковой тары и упаковки. Сейчас производители платят 180 рублей за тонну, с 1 апреля плата составит 270 рублей за 1 тонну, а с 1 января 2021 года увеличится до 360 рублей. Понятно, что эти затраты производители включат в цену продукта, которую оплачивают потребители. К слову, при этом снижены размеры платы за биоразлагаемую упаковку - с 180 до 90 рублей за тонну. Таким образом, государство стимулирует экологическую ответственность и производителей и населения.

- Аккумулированные на счетах «Оператора вторичных материальных ресурсов» средства будут направляться на развитие системы сбора: закупка контейнеров для раздельного сбора мусора, покупка техники и оборудования, - обобщила Наталья Гринцкевич. Кроме того, в ближайшие два года в Беларуси планируют запустить новую депозитную залоговую систему обращения упаковки.

- Сегодня на рассмотрении в Администрации президента находится проект соответствующего указа, согласно которому в Беларуси заработает новая система возврата тары. Она будет подобна той системе, которая существовала в СССР, когда население массово сдавало стеклянную многооборотную бутылку в приемных пунктах, - рассказал начальник управления по координации деятельности в сфере обращения с вторичными материальными ресурсами ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Анатолий Шагун. - Схема будет такая: человек, приходя в магазин и покупая бутылку напитка, оставляет залог за нее. Потом, возвращая бутылку в торговую точку, не обязательно в тот же магазин, где совершал покупку, возвращает его обратно. Залог не влияет на цену товара, но стимулирует потребителя не выбросить в урну условную бутылку, а сдать ее в местах продажи, вернуть залоговую стоимость. Когда эта система заработает, планируется, что белорусы будут возвращать как минимум 80% пластиковых бутылок. Опыт Литвы, где такая система была введена в 2016 году, показывает, что возвращается до 93% тары и упаковки. Планируется, что внедрение новой системы займет около двух лет, а вернуть в Беларуси можно будет не только стеклянные бутылки и банки, залоговая система будет касаться ПЭТ-бутылок, жестяных банок. Залоговая стоимость бутылки или банки будет установлена в размере 20-25 копеек.